Officiellt: Morten Gamst Pedersen till Ranheim

Den förre norske landslagsstjärnan och Premier League-spelaren Morten Gamst Pedersen, 41, har hittat en ny klubb i Norge. Under tisdagen går den norska andraligaklubben Ranheim ut med att 41-åringen ansluter till föreningen för ett kontrakt över 2023.

- Jag är alltid peppad när jag kommer till en ny klubb, jag tycker att det är hälsosamt att det pirrar lite i magen, säger Pedersen på klubbens hemsida.

Pedersen är mest känd för sin tid i Blackburn Rovers mellan 2004 och 2013, då han gjorde 259 framträdanden i Premier League. Han har även en bakgrund i flera norska klubbar, som Rosenborg, och spelade senast med Åsane förra säsongen.

Ranheim toppar den norska andraligan med sex poäng efter två spelade ligaomgångar.



Så sent som i början av februari dök Pedersen upp under BK Häckens träningsläger i Marbella, för andra året i följd, och tränade med den regerande svenska mästaren, då han känner klubbens huvudtränare Per Mathias Høgmo och sportchef Martin Ericsson.

- Det är lite för att träna och studera. Vi pratade och de tyckte det passade bra, så det är väldigt trevligt, sa den förre Blackburn-stjärnan då.