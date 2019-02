Den eftertraktade supertalangen med i ”Veckans lag”, enligt Player Index

Våren 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med dataplattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett banbrytande sätt. En nyhet för säsongen är att det varje vecka kommer ett "Veckans lag", som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

LÄS: Så funkar Fotbollskanalen Player Index

MÅLVAKT

(1) Salvatore Sirigu, Torino: Inte trodde man att Torino skulle dras med anfallsproblem med vanligtvis målfarlige Andrea Belotti i laget, men så är fallet den här säsongen. Det är då tur att man har Sirigu, 32. I helgens 0–0-match mot topplaget Napoli stod målvakten för nio räddningar i vad som blev hans tionde hållna nolla den här ligasäsongen. Enpoängaren innebar att man står kvar på nionde plats, med sju poäng upp till Milan som innehar den sista platsen till Champions League.

FÖRSVARARE

(1) Dani Alves, PSG: Brassen var återigen briljant från sin framskjutna kantposition, den här gången i uddamålssegern mot St Etienne. Det blev till slut 1–0 på bortagräs för PSG, som räddades av att Kylian Mbappé förvaltade Alves inspel på bästa tänkbara sätt i den 73:e minuten. Han stod även för sex passningar in i boxen och fem duellvinster på offensiv planhalva. Är tillbaka från en allvarlig knäskada - och kommer säkerligen bli en positiv injektion i ett ambitiöst PSG.

(4) Leonardo Bonucci, Juventus: Oj vad viktigt för Turin-klubben att Bonucci och Giorgio Chiellini är tillbaka. Duon bidrar inte bara med ett iögonfallande försvarsspel, utan även med mål och ett precist passningsspel. Bonucci, den 31-årige hemvändaren, var påpassligt framme i motståndarnas straffområde och kunde peta in det matchavgörande 2–0-målet i vinsten mot Frosinone (3–0). Han stod även för 69 lyckade passningar (69/77) och fyra duellvinster.

(1) Robin Knoche, Wolfsburg: En av sju debutanter i "Veckans lag". Wolfsburg lyckades hålla sig var i Bundesliga efter fjolårets mardrömssäsong - och har i år visat upp en bättre, mer representativ sida av klubben. Helgens 3–0-seger mot Mainz innebar att man har häng på Europaplatserna, efter att Knoche stått för ett mål, 49 lyckade passningar (49/55) och 13 vunna dueller. Klubben bör förlänga med 26-åringen, vars kontrakt med Bundesliga-klubben löper ut 2020.

(1) Alfonso Pedraza, Villarreal: Resultatet i helgens möte med Sevilla var talande på flera sätt: både för topplaget Sevillas ojämnhet - men även för den höga nivå som bottenlaget Villarreal faktiskt håller i vissa stunder. Det blev till slut 3–0. Pedraza, 22, var matchens kanske bästa spelare med tre skott, ett mål, sex vunna dueller och 37 lyckade passningar (37/43). Med sina sex ligapoäng (2+4) är han en av få spelare i Villarreal som klarar sig undan med godkänt betyg den här säsongen.

MITTFÄLTARE

(1) Kai Havertz, Bayer Leverkusen: Är Havertz världens mest lovande spelare? Blott 19 år gammal har mittfältaren redan hunnit med att spela 76 seniormatcher i Bundesliga. I år har han även fått rejäl fart på poängproduktionen och stått för imponerande nio mål och tre assist på 22 framträdanden. I helgens 2–0-seger mot Düsseldorf tog han två avslut, varav ett resulterade i mål, och fem bollvinster på offensiv planhalva. Han fick även fram 82 passningar till rätt adress (82/88). Arsenal, Real Madrid, Bayern München - var hamnar den offensiva mittfältaren?

(2) Giovani Lo Celso, Real Betis: Har PSG-lånet spelat till sig en plats i den franska huvudstaden till nästa säsong? Under sin lånesejour i Spanien har han visat att han håller en hög nivå. I helgen gjorde han sin kanske bästa insats den här säsongen, med ett mål, fyra passningar in i boxen och sju inträden med boll in i offensivt straffområde. Det blev även 36 lyckade passningar. Att en spelare från ett icke-vinnande lag (0–0 v Alavés) tar plats i ”Veckans lag” är en tydlig indikation på en ovanligt stark individuell prestation.

(2) Thiago Alcantara, Bayern München: Passningsgeniet från Katalonien är inne på sin sjätte säsong i Tyskland, men visst har han aldrig varit viktigare än nu? Bayern vann till slut med 3–2 mot Augsburg, vilket innebar att man nu bara har tre poäng upp till Dortmund. Detta efter att Thiago stått för en komplett insats med såväl nio duellvinster som fem bollvinster på offensiv planhalva och fyra inträden med boll in i offensivt straffområde. Måste hålla sig skadefri för att Bayern ska ha chans på både ligan och Champions League.

ANFALLARE

(2) Krzysztof Piatek, AC Milan: Har Milano-klubben, efter flera års sorg, äntligen funnit sin frälsare och ledstjärna? Det hör inte till vanligheterna att en spelares genomslag är lika stort, lika betydelsefullt som Piateks sedan ankomsten för en månad sedan. Helgens två mål mot Atalanta innebär att han nu är uppe i fyra mål på lika många matcher i Milan. Stod även för sju duellvinster. Har 17 ligamål på 23 matcher den här säsongen.

(1) Yussuf Poulsen, RB Leipzig: Emil Forsberg fanns med från start när Leipzig kopplade ett stadigt grepp om fjärdeplatsen i Bundesliga. Det blev till slut 3–1, efter dubbla mål från Poulsen som nu är uppe i tolv ligamål den här säsongen. Han stod även för elva duellvinster. Poulsens utveckling gör att en eventuell försäljning av Timo Werner inte kommer att bli lika kännbar som man först befarade.

(1) Kingsley Coman, Bayern München: Comans återkommande skadeproblem är ett stort orosmoment för såväl spelaren som klubben. Coman, som missade stora delar av hösten med en fotskada, har tidigare sagt att han kan tvingas lägga av om han ådrar sig fler allvarliga skador. I helgens vinst mot Augsburg var Coman planens bästa spelare med två mål, en assist - till David Alaba - och fyra passningar in i boxen. Tillsammans med Serge Gnabry har den unga duon den otacksamma uppgiften att efterträda Arjen Robben och Franck Ribéry.

(Antalet gånger i ”Veckans lag”) - observera att veckans lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.