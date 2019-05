Liverpool-duo med i "Veckans lag", enligt Player Index

MÅLVAKT

(1) Lukasz Fabianski, West Ham: ​Målvakten var aldrig tillräckligt bra för att ta en plats i Arsenal, men har sedan dess utvecklats till att bli en av ligans bästa på sin position. Stod för en imponerande insats i lördags då West Ham, som första bortalag att vinna på Tottenhams nya arena, tog en meriterande trepoängare mot London-rivalen. Fabianski, 34, stod för fem räddningar, vilket också skulle bli hans sjätte hållna nolla den här säsongen.

FÖRSVARARE

(1) Zeki Celik, Lille: ​Lille, som under fjolåret riskerade att degraderas till den franska andradivisionen, har i år stått för en uppryckning. I helgen tog man sin 20:e seger för säsongen, den här gången en 5–0-vinst mot Nimes. Första målet kom först i den andra halvleken - men sen rann det iväg. Celik, 22, stod för ett mål, sju vunna dueller och 58 lyckade passningar (58/66), varav sex in i boxen. En imponerande debutsäsong för högerbacken.

(2) Federico Fazio, Roma: ​Årets säsong blev inte som den var tänkt, varken för Roma eller Fazio. Roma har haft stora defensiva bekymmer, och man har släppt in flest mål av lagen i toppen. I helgen tog man en imponerande 3–0-seger mot Cagliari och sätter således press på Atalanta i kampen om Champions League. Fazio inledde målskyttet redan i den femte minuten, då han nådde högst på en hörna. Han stod även för tre avslut, sju vunna dueller och 30 lyckade passningar (30/34).

(1) Paulo Oliveira, Eibar: ​Den baskiska klubben har imponerat sedan återkomsten till La Liga. Helgens bortavinst mot Valencia (0–1) innebär att man ligger på tolfte plats, endast fyra poäng upp till åttondeplatsen. Eibar var bättre matchen igenom, och frågan är om inte Oliveira var bäst i bortalaget? Den 27-årige portugisen skötte det defensiva arbetet med bravur, noterades för åtta vunna dueller och 37 lyckade passningar (37/43).

(2) William, Wolfsburg: ​Vänsterbackens andra uttagning i “Veckans lag”. I helgens 4–1-vinst mot Hoffenheim stod han både för ett mål och en assist. Brassen kom på en andravåg in i straffområdet, tog emot bollen, vek in från vänster och placerade in avslutet i det bortre hörnet med sin högerfot. Assisterade sedan till lagets 2–1-mål. 24-åringen, som kom från Internacional sommaren 2017, stod även för tre inträden med boll in i offensivt straffområde, tio vunna dueller och fyra passningar in i boxen.

MITTFÄLTARE

(1) Marten de Roon, Atalanta: ​Kan man hålla undan och ta den sista platsen till Champions League? Med fyra matcher kvar har Atalanta endast en poäng ner till Roma. I helgen tog man en tung seger mot Udinese, efter det att de Roon gjort mål på straff med tio minuter kvar att spela. 28-åringen stod även för nio bollvinster på offensiv planhalva, tre inträden med boll in i straffområdet och 60 lyckade passningar (60/72), varav sex in i boxen.

(1) Arturo Vidal, Barcelona: ​Jag var nog inte ensam om uppfattningen att Barcelonas köp av en då 31-årig och skadedrabbad Vidal kändes fel. Men mittfältaren har fått generöst med speltid och fanns i helgen med från start för femte ligamatchen på raken. I vinstmatchen mot Levante (1–0) assisterade han Messi till matchens enda mål. Han noterades även för åtta bollvinster på offensiv planhalva och 55 lyckade passningar (55/61), varav fem in i boxen.

(1) Naby Keïta, Liverpool: ​Nyförvärvet har blandat och gett under sin debutsäsong i England. I fredagens 5–0-vinst mot Huddersfield stod Keïta för ledningsmålet, hans andra i ligan. Det blev även 59 lyckade passningar (59/63) och elva duellvinster för mittfältaren. I helgen kan Premier League avgöras då Liverpool gästar St James i Newcastle.

ANFALLARE

(2) Mohamed Salah, Liverpool: ​Fanns inte med på PFA:s lista över Premier Leagues sex bästa spelare i år, vilket sannolikt har att göra med den förväntningsbild som fanns efter fjolårets sanslösa målfacit. I helgens 5–0-vinst stod 26-åringen för två mål, en assist och sex passningar in i boxen. På 49 matcher har det blivit 25 mål och 13 assist för egyptiern.

(1) Felipe Caicedo, Lazio: ​Kom från Espanyol sommaren 2017, och har i år byggt vidare från fjolårets blyga målnotering. I helgen såg två snabba mål från Caicedo - det första efter ett fint avslut med vänsterfoten och det andra efter en välplacerad nick i det bortre hörnet - till att Lazio kunde ta en viktig bortaseger mot Sampdoria. Trepoängaren innebär att man nu har fyra poäng upp till fjärdeplatsen.

(2) Wout Weghorst, Wolfsburg: ​Anfallarens andra uttagning den här säsongen. I helgens storvinst mot Hoffenheim stod 26-åringen för två mål, hans 13:e respektive 14:e i årets Bundesliga, och en assist. Har tre år kvar på kontraktet.

(Antalet gånger i “Veckans lag”). Observera att uttagningen baseras endast på den data som Playmaker.ai har fått fram om spelarnas prestationer.