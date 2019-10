Player Index: Efter showen - Islam Slimani med i "Veckans Lag"

Under 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med plattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett nästintill revolutionerande sätt. Liksom under föregående säsong kommer det varje vecka komma ut ett Veckans Lag, som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Benoît Costil, Bordeaux: När Ligue 1-giganterna PSG gästade den sydvästligt belägna stadion Matmut Atlantique, Bordeaux, trodde nog den breda massan att det skulle bli en tämligen enkel seger för Paris-klubben. Så väldigt enkelt blev det dock inte. Långt in i matchen stod det alltjämt 0-0 efter en rad mycket vassa räddningar från Benoît Costil i mål och två av fransosens absolut vassaste kom i samband med ett lobbförsök av Angel Di Maria och en fin benparad vid ett avslut från nära håll av Neymar. När samme Neymar sedan fick helt öppet mål kunde däremot inte Bordeaux-keepern freda sitt mål utan tvingades släppa in 0-1, vilket också blev slutresultatet.

FÖRSVARARE

Ricardo Pereira, Leicester City: Den kvicke portugisen Ricardo Pereira var inte ensam om att ha en lyckad eftermiddag bland hemmalaget Leicester på King Power Stadium under helgen. Till och börja med inledde han mötet mot Emil Krafths Newcastle med att avancera från sin backposition och på egen hand skjuta in öppningsmålet. Därefter rann det på för hemmalaget - som tillslut vann med en marginal på hela fem mål och till Pereiras glädje dessutom höll nollan. Ytterbacken vann även sju dueller.

Sergio Ramos, Real Madrid: Förvisso leder "Los Blancos" La Liga, men säsongsinledningen har ändå inte varit helt perfekt. Någon som däremot varit bra, och speciellt i den senaste omgången mot Atletico Madrid, är mittbacksgeneralen Sergio Ramos. I helgens Madrid-derby var han stabil tillsammans med backkollegan Raphael Varane – vars insatser bidrog till att deras Real kunde hålla nollan och spela oavgjort mot de rödvita rivalerna. I den statistiska punkten korrekta passningar imponerade dessutom spanjoren. Där hade Ramos av totalt 57 passningar 55 stycken till rätt adress.

(2) Thiago Silva, Paris Saint-Germain: För andra gången den här säsongen tar PSG:s brasilianske mittbacksbjässe plats i "Veckans Lag". Anledningen? En hållen nolla. Nejdå. Eller.. jo. Absolut är framförallt Silvas bedrift att (tillsammans med laget) lyckas hålla nollan mot Benoît Costils Bordeaux den främsta anledningen till att han återigen finns med. Men för att lyckas hålla nollan och stå pall mot ett anfallsvapen som 34-årige Jimmy Briand krävs en hel del individuellt skickliga aktioner. Här är några av dessa: 67/69 passningar rätt, 8 vunna dueller och 6 vunna bollar på offensiv planhalva.

Júnior Firpo, FC Barcelona: Efter en framgångsrik säsong i Real Betis gick flyttlasset vidare för den Dominikanska republiken-födde spanske U21-landslagsmannen Júnior Firpo. Barcelona blev 23-åringens nya klubbadress. Ett nytt hem där han levererat från start och inte minst i den senaste ligaomgången. Mot Getafe – i samma match som Marc-André ter Stegen stod för en assist – gjorde Firpo nämligen sitt första mål i Barça-tröjan. Den unge lagkamraten Carles Pérez avlossade från distans och på returen kunde ytterbacken enkelt raka in returen bakom David Soria i hemmamålet.

MITTFÄLTARE

Sergej Milinković-Savić, SS Lazio: I Romklubbens senaste Serie A-batalj mot Genoa storspelade den mittfältskrigande serben. Inledde målskyttet på Stadio Olimpico i den italienska huvudstaden gjorde givetvis Lazios nummer 21. Tidigt i matchens sjunde minut gjorde Sergente (ett smeknamn han fått i Italien), på matchens första skott, 1-0 genom ett välplacerat avslut inuti boxen. Den serbiska landslagsmannen fortsatte att leverera offensivt med bland annat 8 passningar in i boxen – vilket gav ytterligare utdelning när han avrundade sin insats poängmässigt genom att briljant spela fram Felipe Caicedo till 3-0.

Miralem Pjanić, Juventus: Från en Serie A-gigant till en annan. Liksom svenskbekantingen Etrit Berisha gjorde även den bosniske stjärnan Miralem Pjanić en fin match på Juventus Stadium – mellan hemmalaget Juventus och Berishas Spal. Och det var faktiskt efter en period av mycket högkalibriga räddningar från den före detta Kalmarmålvakten som Pjanić slog till. På halvvolley utanför boxen drämde bosniern till bollen så pass perfekt att Berisha var nästintill chanslös. Utöver den riktigt vackra fullträffen var "den gamla damens" stjärnspelare, som ofta, stabil i framförallt passningsspelet när han som många gånger tidigare fick spela matchen ut i 2-0-segern.

Serge Gnabry, Bayern München: Bortsett från att tysken gjorde helt makalösa fyra mål mot Tottenham i Champions League tidigare i veckan (i uttagningen till "Veckans Lag" räknas inte CL-matcher med) stod även Gnabry för ett mål och en assist under helgen. Precis som Milinković-Savić var det speedkulan Gnabry som inledde målskyttet. Struten i öppen kasse som den Stuttgart-födde yttern mäktade med var, i jämförelse med serbens, rätt mycket lättare. För att sedan göra återgivelsen av Gnabrys assist rättvisa krävs egentligen betydligt fler superlativ för sekvensen innan och under utökningen till Coutinhos 0-2 var magnifik.

ANFALLARE

Jamie Vardy, Leicester City: Efter en poängmässigt bra säsong av Jamie Vardy under fjolåret har den engelska landslagsstrikern även inlett årets upplaga av Premier League på ett fint sätt. Efter tre mål de inledande sex matcherna gjorde den vindsnabbe Vardy ytterligare två när hans Leicester slaktade Newcastle med 5-0. Engelsmannens målkonto öppnades för fjärde gången denna säsong när han först – efter något av en målvaktsmiss – sköt in matchens andra mål bakom Martin Dubravka. Brittens femte mål för säsongen kom inte särskilt långt därefter då Vardy satte pannan till efter ett underbart inlägg signerat Marc Albrighton.

Islam Slimani, AS Monaco: När Monaco krossade nykomlingen Brest med 4-0 var algeriern direkt inblandat i samtliga mål. Ett av de fyra gjorda han på egen hand från straffpunkten och resterande assisterade han till på Stade Louis II. Synd är bara att det endast var 4 576 åskådare som fick se helt galna Slimani-Show på plats.

Toko Ekambi, Villarreal: Den knappa uddamålsförlusten mot FC Barcelona för mer än en vecka sedan följdes under helgen upp med en mäktig uppvisning av Villarreal och anfallaren Toko Ekambi. Efter en välslagen hörna av den före detta Arsenalmittfältaren Santi Cazorla kunde Ekambi distinkt nicka in öppningsmålet på Estadio de la Ceramica efter 39 minuters spel. Därefter satte Cazorla utökningen – vilket tvingade gästerna Betis att öppna upp sig. Till följd av det kunde även Toko Ekambi skriva in sig en sista gång i målprotokollet genom att rulla in tvåan för hans del efter en kontring.