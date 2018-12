Player Index: Lionel Messi med för tredje gången - efter fem poäng i helgens uppvisning

Under hela säsongen kan du följa hur placeringarna på listan skiftar beroende på hur spelarna presterar, och senare i vår satsar vi på att landa i en slutgiltig ranking över de bästa spelarna säsongen 2018–19. En nyhet för säsongen är att det varje vecka kommer ett "Veckans lag", som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

(1) Martin Dúbravka, Newcastle United: Varken Rob Elliot eller Karl Darlow imponerade när de väl fick chansen under fjolårshösten. Det innebar att man tvingades gå för vad som sågs vara en kortsiktig lösning i form av Martin Dúbravka på ett halvårslångt lån från Sparta Prag. På tolv matcher under våren släppte han in blott elva mål och höll fyra nollor, vilket fick Newcastle att köpa loss 29-åringen. I helgen höll han sin femte hållna nolla för hösten, och stod för fem i uddamålssegern (0–1) mot Huddersfield.

FÖRSVARARE

(1) Joshua Kimmich, Bayern München: Det finns alltid en, två eller till och med tre spelare som utmärker sig när helgens europeiska fotboll ska summeras. Den här veckan är Joshua Kimmich sannerligen en av dem, efter sin insats i Bayerns 4–0-seger mot Hannover. Han stod för ett mål och en assist, fick fram 93 passningar till rätt adress (92/102), stod för hela 22 passningar in i boxen, nio inträden med boll in i offensivt straffområde, fem vunna dueller och ytterligare sju bollvinster på offensiv planhalva. Med sina sex målgivande passningar är han med i toppen i assistligan i Bundesliga.

(4) Sergio Ramos, Real Madrid: Spanjoren inledde hösten med flera uttagningar i ”Veckans lag”, men hamnade liksom hela Real Madrid i en smärre formsvacka. Helgens insats mot Rayo på Santiago Bernabéu vill man nog helst glömma, även om det till slut blev tre poäng (1–0). Sergio Ramos var en av få spelare i hemmalaget som kan vara nöjd med sin insats. Han fick fram 86 passningar till rätt adress (86/90), stod för flera framspelningar till högt stående medspelare, vann sju dueller och stod för fem bollvinster på offensiv planhalva. Efter 16 omgångar är avståndet upp till Barcelona endast fem poäng.

(1) Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf: 24-åringen gjorde sina första spelminuter på över sex veckor i och med starten i helgens möte med Freiburg. Han tackade för förtroendet och gjorde sina första mål (2) för säsongen. Han stod även för åtta duellvinster och 34 lyckade passningar (34/42). Trepoängaren innebar att Düsseldorf fick en lucka ner till bottenkonkurrenterna i Bundesliga.

(1) David Alaba, Bayern München: De regerande mästarna har rest sig från den tuffa hösten, och har i och med fyramålsegern mot Hannover tre raka vinster i ligaspelet. Det innebär att nio poäng skiljer Bayern från serieledande Dortmund, som har en match mer spelad. I helgen stod David Alaba för en imponerande insats, kom med i målprotokollet, stod för fyra inträden med boll i offensivt straffområde, fem passningar in i boxen, fyra bollvinster på offensiv planhalva och 81 lyckade passningar (81/89).

MITTFÄLTARE

(1) Éver Banega, Sevilla: Argentinaren, som i somras ryktades vara på väg till Premier League och Unai Emerys Arsenal, valde att stanna och har stått för en lysande höst. Banega har spelat samtliga ligamatcher och Sevilla ligger så högt upp som på andra plats i tabellen. Man hade inga större problem i helgens möte med Girona på Ramón Sánchez Pizjuán (2–0). Banega stod för sitt tredje ligamål för säsongen, nio passningar in i boxen, tre inträden med boll i offensivt straffområde, åtta vunna dueller och fem bollvinster på offensiv planhalva.

(1) Dennis Praet, Sampdoria: Albin Ekdal, Karol Linetty och Dennis Praet inledde på Sampdorias mittfält i söndagens hemmamatch mot Parma. Matchen stod länge och vägde, men hemmalaget kunde till slut säkra segern efter ett mål vardera av Gianluca Caprari och Fabio Quagliarella. Praet assisterade till båda målen och var en av planens bättre spelare. Han lyckades även med 83 passningar (83/93), nio passningar in i boxen, åtta inträden med boll in i straffområdet och tolv bollvinster på offensiv planhalva.

(1) Miralem Pjanic, Juventus:Mittfältaren visade i helgens stadsderby mot Torino hur viktig han är för Juventus. Han var direkt lysande i defensiven med nio vunna dueller och sex bollvinster på offensiv planhalva, men bidrog även i offensiven med sex passningar in i boxen. Juventus har 15 vinster på 16 omgångar och har redan åtta poängs marginal till Napoli på andra plats.

ANFALLARE

(3) Lionel Messi, Barcelona: Finns det någon spelare som varit bättre än Lionel Messi i år? Formstarke Messi stod för en toppinsats i helgen och var inblandad i allt i Barcelonas 5–0-seger mot Levante. Han stod för tre mål och två assist, vilket innebär att Messi toppar både mål- och assistligan i Europas fem största ligor. Det måste världens femte bästa spelare vara nöjd med!

(2) Timo Werner, RB Leipzig: I Emil Forsbergs frånvaro har Timo Werner växlat upp. I helgen tog han tre skott och stod för sex passningar in i boxen i RB Leipzigs 4–1-seger hemma mot Mainz. Han stod även för dubbla mål och en målgivande passning, vilket innebär att han numera är blott två mål bakom skytteligaledande Paco Alcácer. Leipzig huserar på fjärde plats i tabellen, och på onsdag ställs man mot toppkonkurrenten Bayern München.

(1) Antoine Griezmann, Atlético Madrid: Det känns som att Antoine Griezmann fick sitt stora erkännande i och med vinsten i EL följt av sommarens succé i VM och tredjeplatsen i Ballon d’Or. Men trots det har hans höstsäsong gått under radarn; fransmannen har i själva verket stått för 17 poäng på 23 matcher, alla turneringar inräknade. I lördags stod han för dubbla mål, en assist, sju passningar in i boxen och fem bollvinster på offensiv planhalva i Atléticos 3–2-vinst mot Valladolid. Trepoängaren innebär att man avancerar till tredje plats i La Liga.

Observera att veckans lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.