Player Index: Målvakten given i "Veckans lag" - efter otrolig insats

Våren 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med dataplattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett banbrytande sätt. En nyhet för säsongen är att det varje vecka kommer ett "Veckans lag", som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

(1) Bartlomiej Dragowski, Empoli: Här har vi en av säsongens allra mest imponerande och uppseendeväckande insatser och resultat. Atalanta hade alltså 47 avslut och 18 skott på mål i jämförelse med Empolis tre avslut och ett skott på mål. Matchen slutade 0–0 (Atalanta 4.9 xG–0.3 xG Empoli) efter att den 21-årige målvakten, som är utlånad från Fiorentina, stått för 18 räddningar och hållit nollan, hans blott tredje den här ligasäsongen.

FÖRSVARARE

(5) Joshua Kimmich, Bayern München: Det är otroligt vilket utveckling som Kimmich har haft sedan han slog in sig i laget säsongen 2015/16. Med för femte gången den här säsongen, detta efter att hans Bayern tagit en 4–1-seger mot Düsseldorf. 24-åringen assisterade till lagets andra mål i matchen, stod för åtta inträden med boll in i offensivt straffområde och 97 lyckade passningar (97/101), varav 16 in i boxen. En poäng skiljer Bayern München och andraplacerade Dortmund.

(1) Kalidou Koulibaly, Napoli: Hade en tung kväll i förra veckans bortamatch i London, men reste sig och stod för dubbla mål i helgens 3–1-vinst mot Chievo. Tidigt i den första halvleken nådde han högst på en hörna, och med tio minuter kvar att spela tog han sig in i straffområdet och tryckte in 3–0-målet. Stod även för 73 lyckade passningar (73/81) och sex vunna dueller. Säsongsdefinierande returmöte i Europa League på torsdag.

(5) Virgil van Dijk, Liverpool: Otvivelaktigen en av Premier Leagues bästa spelare den här säsongen - kanske till och med den bästa? Liverpool gjorde jobbet och bockade av säsongsavslutningens sista riktigt svåra match i 2–0-vinsten mot Chelsea. Gick vinnande ur fem dueller, stod för 65 lyckade passningar (65/75) och fick även med sig en assist. Med för femte gången.

(1) Nico Schulz, Hoffenheim: Vänsterbacken landslagsdebuterade i höstas och fanns återigen med i den senaste laguttagningen. I helgen stod 26-åringen, som kritade på ett lukrativt treårskontrakt i vintras, för en assist till inlånade Nelson i 2–0-vinsten mot Hertha. Noterades även för 54 lyckade passningar (54/59) och sex bollvinster på offensiv planhalva.

MITTFÄLTARE

(1) Ryan Fraser, Bournemouth: Med sina sju mål och elva assist går det att argumentera för att Fraser är hela Premier Leagues stora utropstecken den här säsongen. I lördags bröt Bournemouth sin tuffa bortaform i 5–0-segern mot Brighton. 25-åringen stod för dubbla assist, kom med i målprotokollet efter ett fint avslut, 38 lyckade passningar (38/45), varav tio in i boxen, och sex inträden med boll in i offensivt straffområde. Flera storklubbar intresserade då hans kontrakt löper ut sommaren 2020.

(1) Kevin De Bruyne, Manchester City: Återkommande skadeproblem har spolierat stora delar av belgarens säsong. Förra årets assistkung stod nämligen för säsongens två första målgivande passningar i helgens komfortabla 3–1-vinst mot Crystal Palace. Tog även tre avslut, tolv passningar in i boxen, nio inträden med boll in i offensivt straffområde och tio vunna dueller. Behöver en längre vila och en hel försäsong för att komma upp i nivå nästa säsong.

(1) Nicolas Pépé, Lille: Bayern München, Barcelona och Arsenal är tre klubbar som sägs vilja lura bort Pépé från den franska ligan. I helgens 5–1-seger mot PSG stod ivorianen för två assist och ett mål, det ack så viktiga 2–0-målet. Uppe i 19 mål och 13 assist för Lille, som verkligen rest sig från fjolårets tunga säsong.

ANFALLARE

(5) Raheem Sterling, Manchester City: Det är väl Sterling som utmanar van Dijk om att bli “Årets spelare” i den engelska högstaligan. Blev återigen tvåmålsskytt, där det första var en riktig delikatess. Lyckades även få fram 40 passningar till rätt adress (40/44). Är nu uppe i 17 mål och 11 assist i ligaspelet.

(2) Inaki Williams, Athletic Bilbao:Med för andra gången den här säsongen. Hade turen på sin sida vid två tillfällen. Hans första mål var ett volleyavslut som tog på en motståndare och ställde Rayos målvakt, det andra kom till efter att han tagit sig in från vänster och avlossat ett avslut som träffade ett motståndarben och smet in vid målvaktens högra stolpe. Har 46 poäng efter 32 matcher, blott tre poäng upp till Valencia på den sista Europaplatsen.

(1) Lucas Moura, Tottenham: Klev fram när Tottenham behövde honom som mest. Kommer att få ta stort ansvar nu när Harry Kane ser ut att missa resten av säsongen. Blev tremålsskytt i 4–0-vinsten mot Huddersfield på den nya arenan. Nu väntar dubbla möten med Manchester City för brassen, som noterats för tio ligamål den här säsongen.

(Antalet gånger i ”Veckans lag”) - observera att veckans lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.