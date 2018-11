Player Index: Milanhjälten med i "Veckans lag" - efter avgörandet i den sjunde stopptidsminuten

Under hela säsongen kan du följa hur placeringarna på listan skiftar beroende på hur spelarna presterar, och senare i vår satsar vi på att landa i en slutgiltig ranking över de bästa spelarna säsongen 2018–19. En nyhet för säsongen är att det varje vecka kommer ett "Veckans lag", som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Yassine ”Bono” Bounou (1), Girona:Marockanen, som har förflutet i Atlético Madrid, tog en ordinarie plats i målburen under fjolårshösten och har fortsatt att imponera även i år. I lördags tog man en meriterande seger borta mot Valencia (0–1). 27-årige Bounou stod för nio räddningar, höll nollan och såg till att Girona tog sig upp på tionde plats i La Liga.

FÖRSVARARE

João Cancelo (1), Juventus: De som inledningsvis var kritiska mot att Juventus beslutade att betala motsvarande 400 miljoner kronor för portugisen har fått tänka om. I helgen tog Juventus tre nya poäng i 3–1-vinsten mot Cagliari. Cancelo visade på stabilt försvarsspel, gick vinnande ur sex dueller (6/9), vann tillbaka bollen vid sju tillfällen på offensiv planhalva - och stod för elva (!) passningar till medspelare i offensivt straffområde.

Alessio Romagnoli (1), Milan: Segern satt långt inne, men Milan gick till slut vinnande ur bortamötet med Udinese på Stadio Friuli (0–1). Det får man tacka kapten Romagnoli för. Mittbacken hängde med i anfallet i den sjunde övertidsminuten, fanns på rätt plats vid rätt tillfälle, tog emot en passning med vänsterfoten och tryckte in bollen bakom en chanslös Juan Musso. Han stod även för 31 lyckade passningar (31/33), vann fem dueller (5/7) - och såg till att Milan har känning på Champions League.

Virgil van Dijk (1), Liverpool: Jag var på plats på Emirates Stadium i lördagens stormöte mellan Arsenal och Liverpool - som som mer än något annat var en påminnelse hur viktig van Dijk är för Liverpool. Han räddade sina mer misstagsbenägna kollegor flera gånger och såg till att man fick med sig en poäng från London. 27-årigen tog tre avslut, stod för 34 lyckade passningar (34/35) och gick vinnande ur åtta dueller (8/9). Visst borde han tilldömts straff i duellen med Bernd Leno?

Benjamin Mendy (1), Manchester City: Tidigare i somras sa Pep Guardiola att han ”ibland vill döda Mendy” och att ”han är lika frustrerande som han är talangfull”. I förra veckans möte med Tottenham visade Mendy upp sin slarviga sida, men i helgen var han tillbaka i bästa slag igen. Han stod för 77 lyckade passningar (77/86), hela nio passningar till medspelare i offensivt straffområde och fem bollvinster på offensiv planhalva. City vann till slut matchen mot Southampton med 6–1.

MITTFÄLTARE

James Milner (1), Liverpool: Milners höstsäsong är definitivt hans bästa i Liverpool, och det hade förvånat mig om man inte försöker förlänga hans kontrakt som löper ut sommaren 2019. Han har visserligen hunnit med att fylla 32 år, men det finns få andra mittfältare i Premier League som bidrar i såväl offensiven som defensiven i samma utsträckning som Milner gör. I lördagens möte med Arsenal (1–1) kom han med i målprotokollet, stod för sju passningar till medspelare i straffområdet, vann tio (!) dueller (10/12) och återerövrade bollen på offensiv planhalva vid elva tillfällen.

David Silva (2), Manchester City: Spanjorens andra utnämning under höstsäsongen. Visst var Silva en av ligans absoluta bästa spelare redan när han kom till England för åtta år sedan, men under Guardiola har han tagit ytterligare kliv i sin utveckling. I söndagens imponerande 6–1-seger stod han för ett mål, 66 lyckade passningar (66/72), tio passningar in i offensivt straffområde - och tog även med sig bollen in i straffområdet vid åtta tillfällen.

João Mário (1), Inter: Det här hade man inte räknat med. Portugisen, som kostade Inter närmare 400 miljoner kronor, hade inledningsvis svårt att ta en plats och var i våras utlånad till West Ham. Fram till ett par veckor sedan hade han fortfarande inte gjort en enda minut i varken liga- eller cupspel den här säsongen. Men sen hände något. I helgen, i hans andra match för säsongen, stod han för ett mål och tre assist. Han stod även för 64 passningar (64/70) och var hundraprocentig i långpassningsspelet (9/9).

ANFALLARE

Dries Mertens (1), Napoli: Belgaren har kommit igång rejält på slutet, och i helgens 5-1-seger mot Empoli blev han hattrickhälte och stod för en målgivande passning. Han har noterats för åtta mål och tre assist på 15 matcher under hösten - alla turneringar inräknade. Om Mertens fortsätter på det inslagna spåret är Napoli en intressant outsider i såväl Serie A som Champions League.

Luis Suárez (2), Barcelona: Vilket lyft Suárez har fått i Lionel Messis frånvaro! I förra helgens El Clásico stod han för tre mål, och på lördagskvällen blev det ytterligare två fullträffar. Den här gången vände man och vann borta mot Rayo Vallecano (3–2), efter att Suárez avgjort tillställningen på stopptid. Han var även nyttig i försvarsspelet med sina fem bollvinster på offensiv planhalva.

Raheem Sterling (2), Manchester City: Det råder inga tvivel om att det hade varit en kännbar förlust för Manchester City om Sterling, 23, valde att nobba den kontraktsförlängning han har erbjudits av den regerande ligamästaren. I helgens 6–1-seger stod engelsmannen för fyra avslut, hela 14 (!) lyckade passningar in i straffområdet, fem bollvinster, två mål och två assist. På nio framträdanden i Premier League har han noterats för elva poäng (6+5).

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.