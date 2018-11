Player Index: Silva med i veckans lag igen - just nu Europas bästa spelare?

Under hela säsongen kan du följa hur placeringarna på listan skiftar beroende på hur spelarna presterar, och senare i vår satsar vi på att landa i en slutgiltig ranking över de bästa spelarna säsongen 2018–19. En nyhet för säsongen är att det varje vecka kommer ett "Veckans lag", som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Stefano Sorrentino (1), Chievo:Napoli var storfavoriter i lördagens hemmamöte med Serie A-jumbon Chievo. Man hade stort spelövertag och en drös farliga målchanser, men Chievo lyckades mirakulöst nog få med sig sin blott fjärde poäng för säsongen (0–0), efter att Sorrentino stått för åtta kvalificerade räddningar. För att Chievo ska ha någon chans i helgens möte med Lazio behöver Sorrentino fortsätta prestera på samma höga nivå.

FÖRSVARARE

Trent Alexander-Arnold (1), Liverpool:Få andra har kommit så långt på så kort tid som Alexander-Arnold. Först i februari i år cementerade han sig i startelvan i det lag som gick hela vägen till final i Champions League. Under hösten har han fått Jürgen Klopps fulla förtroende, och i helgens 3–0-vinst mot Watford stod 20-åringen för ett makalöst frisparksmål. Han stod även för tre bollvinster på offensiv planhalva, tog med sig bollen in i straffområdet vid tre tillfällen och stod för ytterligare sex passningar in i offensivt straffområde.

Thiago Silva (1), PSG:Den erfarne Silva håller än! I helgens vinstmatch mot Toulouse (1–0), i 34-åringens elfte ligastart för säsongen, blev det tre nya poäng för PSG. Kaptenen stod för 91 lyckade passningar (91/97), sex vunna dueller, fyra lyckade tacklingar och ytterligare fem bollvinster på offensiv planhalva. PSG ser ut att gå mot en komfortabel ligatitel, och framåt våren kommer allt fokus ligga på Champions League. Då gäller det att Silva är skadefri.

Nicolás Otamendi (1), Manchester City:Är Otamendi nöjd med dagens situation i Manchester City? Under hösten har Pep Guardiola valt att satsa på Aymeric Laporte och John Stones, Otamendis briljanta fjolår till trots. I helgen fick han äntligen chansen från start, hans blott fjärde ligaframträdande för säsongen, och som han tog den. I Citys 4–0-vinst mot West Ham stod Otamendi för 74 lyckade passningar (74/84), varav åtta långpassningar (8/10), tio vunna dueller och tre bollvinster på offensiv planhalva.

Sead Kolasinac (1), Arsenal:I Nacho Monreals skadefrånvaro har Kolasinac fått stort förtroende. Den senaste månaden har han stått för varierande insatser: i mötet med Liverpool för ett par veckor sedan var han lysande, men desto mindre lyckad mot Wolves den efterföljande veckan. I helgens vinstmatch mot Bournemouth var vänsterbacken en av planens bästa spelare, då han stod för passningen till det avgörande målet, gick vinnande ur sju dueller, sju bollvinster på offensiv planhalva och nio passningar (!) in i offensivt straffområde.

MITTFÄLTARE

David Silva (4), Manchester City:Är spanjoren Europas bästa fotbollsspelare under hösten? I helgens 4–0-vinst var Silva återigen briljant och navet i Citys speluppbyggnad. Han stod för ett mål, 101 lyckade passningar (101/111), åtta passningar in i offensivt straffområde, fem inträden med boll i straffområdet och sju bollvinster på offensiv planhalva. På elva ligamatcher har 32-åringen mäktat med fem mål och två assist.

Gonzalo Escalante (1), Eibar:Pånyttfödda Real Madrid fick sig ett obekvämt uppvaknade i helgens bortamatch i Baskien. Eibar var bättre i stora delar av matchen, hade fler avslut på mål och försvarade sig föredömligt. Mittfältaren Escalante var en av Eibars stora matchvinnare med sitt mål, precisa passningsspel (21/25) och 15 bollvinster (!) på offensiv planhalva. Kan man få 25-åringen, vars avtal löper ut sommaren 2020, att förlänga sitt kontrakt med klubben?

Dele Alli (1), Tottenham:Vad hände egentligen på Wembley? Chelsea, som sett stabila ut under Maurizio Sarri, släppte in två tidiga mål mot Tottenham - och var egentligen aldrig nära att störa sina London-antagonister. Dele Alli stod för matchens första mål, avlossade tre skott, gick vinnande ur tio dueller, varav fyra på offensiv planhalva, och tog med sig bollen i offensivt straffområde vid fyra tillfällen. Tottenham hakar på i toppen!

ANFALLARE

Dodi Lukebakio (1), Fortuna Düsseldorf:Är Lukebakio nästa belgiska storspelare? 21-åringen, som är utlånad från Watford, stod för tre mål i helgens bortamatch mot Bayern München (3–3). Fortuna Düsseldorfs möjligheter att säkra nytt Bundesligakontrakt hänger i mångt och mycket på om Lukebakio fortsätter att göra mål.

Florian Thauvin (1), Marseille:Thauvin, som tidigt spåddes en lysande framtid, hade stora problem under sin tid i Newcastle och valde därför att gå tillbaka till tryggheten i Marseille. Där har han tagit stora kliv i sin utveckling. I helgens vinst mot Amiens blev det tre nya mål på åtta skottförsök, sex passningar in i offensivt straffområde och fem bollvinster på offensiv planhalva. Finns det någon spelare i Europas toppligor som har en lika imponerande poängskörd de senaste åren men som gått under radarn i samma utsträckning? Faktum är att Thauvin stått för 85 poäng på 112 matcher under de senaste två och ett halvt åren i Marseille.

Leroy Sané (1), Manchester City:Sané reste sig från den tuffa säsongsinledningen, då både landslagskamrater och tränare kritiserade honom, och har spelat en nyckelroll i Manchester City under de senaste två månaderna. I helgens 4–0-vinst mot West Ham stod tysken för två mål på tre avslut och en assist. Han stod även för imponerande tio passningar in i offensivt straffområde, åtta vunna dueller och sex bollvinster på offensiv planhalva.

Observera att veckans lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.