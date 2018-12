Pogbas lyft efter Solskjærs intåg - med i veckans lag för första gången

Under hela säsongen kan du följa hur placeringarna på listan skiftar beroende på hur spelarna presterar, och senare i vår satsar vi på att landa i en slutgiltig ranking över de bästa spelarna säsongen 2018–19. En nyhet för säsongen är att det varje vecka kommer ett "Veckans lag", som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

(1) Kasper Schmeichel, Leicester: Dansken har blandat och gett under säsongen, men stod för en av säsongens mest imponerande insatser i bortamatchen på Stamford Bridge. Leicester bortaslog Chelsea med 0-1, efter att Jamie Vardy tryckt in matchens enda mål. Schmeichel mäktade med fem räddningar - hans sjätte hållna nolla den här säsongen.

FÖRSVARARE

(1) William, Wolfsburg: Kan det här vara en spelare för de största klubbarna? Den 23-årige högerbacken har spelat samtliga matcher som han inte varit avstängd i under hösten för Wolfsburg. I söndags tog man en viktig trepoängare mot Augsburg. William stod för ett mål, 59 lyckade passningar (59/68), fyra passningar in i boxen, fyra inträden med boll in i offensivt straffområde och elva vunna dueller.

(3) Virgil van Dijk, Liverpool: Mittbackens första år i Liverpool har varit en enda lång framgångssaga. Man leder ligan med flera poängs marginal, och det tidigare ack så kritiserade försvaret ser mer stabilt ut än på länge. I helgens trepoängare mot Wolves kom van Dijk med i målprotokollet, stod för 58 lyckade passningar (58/63) och nio vunna dueller.

(2) Thiago Silva, PSG: Brassen har hunnit med att fylla 34 år, men är fortfarande en av PSG:s viktigaste spelare. Huvudstadslaget går som tåget i Ligue 1, tog sin 15:e trepoängare i och med vinsten mot Nantes och har 13 poängs avstånd ner till Lille på andra plats. Silva stod för två avslut, en målgivande passning, 92 lyckade passningar (92/95), tre passningar in i boxen och sju bollvinster på offensiv planhalva.

(3) Jordi Alba, Barcelona: Spanjoren är alltjämt en av Barcelonas viktigaste spelare i offensiven. I lördagens hemmaseger mot Celta Vigo stod han för en assist, 64 passningar till rätt adress (64/74), fem passningar in i boxen och tre inträden med boll in i offensivt straffområde. Vinsten innebär att Barcelona firar jul som serieledare i La Liga.

MITTFÄLTARE

(1) Paul Pogba, Manchester United: Äntligen, Pogba! I Ole Gunnar Solskjærs debutmatch stod fransmannen för två målgivande passningar i Manchester Uniteds 5-1-vinst mot Cardiff. Han tog även tre avslut, stod för 84 lyckade passningar (84/97), fem passningar in i boxen och sex bollvinster på offensiv planhalva. Var det vi fick se av Pogba i Wales en förhandsvisning för vad som komma skall?

(1) David Brooks, Bournemouth: 21-årige Brooks har fått en superstart på sin debutsäsong i Premier League. Mittfältaren, som kostade Bournemouth motsvarande 100 miljoner kronor, har fått speltid ute till höger men även som släpande anfallare under säsongen. I helgens imponerande 2-0-seger mot Brighton stod Brooks för båda målen, hans fjärde respektive femte mål den här hösten. Han stod även för nio passningar in i boxen, fyra inträden med boll in i straffområdet och åtta bollvinster på offensiv planhalva.

(1) Franck Ribéry, Bayern München: Kan årets säsong vara den sista för Ribéry i Bundesliga? Det känns som att har varit på väg bort från Bayern i flera på varandra följande år, men till slut valt att förlänga sitt kontrakt. Helgens start mot Frankfurt var fransmannens 14 ligaframträdande den här säsongen. Bayern vann med klara 3-0, och Ribéry blev tvåmålsskytt. Han stod även för åtta passningar in i boxen, fyra inträden med boll in i offensivt straffområde och åtta bollvinster.

ANFALLARE

(1) Son Heung-Min, Tottenham: Sydkoreanen fortsätter att visa sitt värde i Mauricio Pochettinos imponerande lagbygge. Everton tog visserligen ledningen, men Tottenham vände och vann med 6-2 på Goodison Park. Son stod för två mål, en assist och fem bollvinster på offensiv planhalva. Är han Premier Leagues mest underskattande spelare?

(2) Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal: Vilket år som Aubameyang har haft sedan flytten från Dortmund. Hans två mål i Arsenals hemmavinst mot Burnley tar honom upp till 13 ligamål den här hösten (gårdagens mål mot Brighton inräknat). En av få som motsvarat förväntningarna i Arsenal den senaste månaden.

(1) Jesse Lingard, Manchester United: Verkar ofta hamna i Marcus Rashford och Anthony Martials skugga, men är alltjämt en viktig offensiv spelare för Manchester United. Mot Cardiff blev det två mål på tre avslut, en assist, fem passningar in i boxen och fyra bollvinster på offensiv planhalva.