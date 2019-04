Soloprestationernas omgång - Hazard och Ben Arfa med i "Veckans lag"

MÅLVAKT

(2) Jan Oblak, Atlético Madrid:Att Oblak finns med i “Veckans lag” trots att hans Atlético åkte på en 2–0-förlust på Camp Nou är bara ett bevis på hur viktig han är för laget. Slovenen stod för nio räddningar och såg länge ut att bli poängräddare, men fick till slut kapitulera två gånger om i matchens slutskede. Hans reflexräddning på Coutinhos avslut var en av matchens stora höjdpunkter. Oblaks säsongsfacit med endast 21 insläppta och 17 hållna nollor på 31 ligamatcher är makalöst bra.

FÖRSVARARE

(1) Álvaro Odriozola, Real Madrid: Superlöftet från Sociedad gjorde sin femte raka ligamatch från start, den här gången i 2–1-vinsten mot Eibar. Han visade prov på fint passningsspel med 49 lyckade passningar (49/60), varav sju in i boxen, och tio vunna dueller. Viktigt att han verkar ha kommit igång med tanke på Carvajals skadeproblem. Har gjort flest minuter av alla spelare sedan Zidanes återkomst.

(2) Mats Hummels, Bayern München: Borde kanske gjort mål redan i matchinledningen, men revanscherade sig några minuter senare. Hans ledningsmål föranledde en målkavalkad i seriefinalen mot Dortmund, som Bayern vann med 5–0. Hummels stod för 77 lyckade passningar (77/85) och tio vunna dueller. Varit snack om att 30-åringen kan vara på väg bort.

(1) Phil Jagielka, Everton: Keane tvingades kasta in handduken på uppvärmningen - och in kom Jagielka. Mittbacken, som fyller 37 senare i år, tackade för förtroendet genom att trycka in matchavgörande 1–0 redan i den tionde minuten. Mittlåset Jagielka-Zouma hade inte några större problem att hantera ett uddlöst Arsenal. Jagielka noterades även för 29 lyckade passningar (29/34) och tre vunna dueller.

(6) Jordi Alba, Barcelona: Är det här Albas kanske allra bästa säsong i Barcelona, sedan flytten från Valencia sommaren 2012? I helgens seger mot Atlético stod han nämligen för 69 lyckade passningar (69/83), varav sju in i boxen, och fyra inträden med boll in i offensivt straffområde. Hans assist till Suárez ledningsmål gör att han klättrar i assistligan. För Barcelonas del innebär trepoängaren att man nu leder ligan med elva poäng.

MITTFÄLTARE

(3) Giovani Lo Celso, Real Betis: PSG-lånets tre uttagningar i “Veckans lag” imponerar. I helgens 2–1-vinst mot Villarreal stod mittfältaren för två mål, det första efter ett förnedrande chippavslut över en chanslös Asenjo, det andra genom ett välplacerat avslut. Stod även för 26 lyckade passningar (26/32), varav tre in i boxen. Blott 23 år ung. Bör väl ändå vara med och konkurrera om en plats i PSG nästa säsong?

(2) Javi Martínez, Bayern München: Har verkligen kommit igång på slutet med mål mot såväl Hertha som Mönchengladbach och nu senast mot Dortmund. Bidrar även i speluppbyggnaden med kombinationsspel och flera instick till mer offensivt lagda spelare. Fick fram 47 passningar till rätt adress (47/48) och noterades för sju bollvinster på offensiv planhalva.

(1) Hatem Ben Arfa, Rennes: Stod för ett av säsongens mest spektakulära mål när Rennes fick med sig en poäng i bortamötet med Angers (3–3). På reprisen ser det ut som att han först tar sig förbi fem motståndare, serverar en djupledslöpande lagkamrat, som passar tillbaka bollen till Ben Arfa som skjuter in ledningsmålet. Tryckte även in en straff. Noterades för sju passningar in i boxen och fyra vunna dueller på offensiv planhalva.

ANFALLARE

(1) Renato Steffen, Wolfsburg: Gör sin andra säsong i Tyskland sedan flytten från Basel. I helgen såg han med sina två mål till att Wolfsburg vände underläge till vinst i hemmamötet med Hannover. Den korte högeryttern - 1,7 m ö h - tog sig påpassligt in i straffområdet och nickade in lagets kvitteringsmål, och med 20 minuter kvar att spela vek han in från sin kant och placerade kliniskt in ledningsmålet i det bortre hörnet. Påminner om landsmannen Shaqiri.

(3) Robert Lewandowski, Bayern München: Blev tvåmålsskytt i seriefinalen mot Dortmund, och har nu noterats för sammanlagt åtta mål i de senaste fem ligamatcherna. Stod även för 19 lyckade passningar (19/22) och sex vunna dueller. Klättrar därmed förbi Gerd Müller och upp i topp som den spelare med flest Der Klassiker-mål (15) genom tiderna.

(4) Eden Hazard, Chelsea: Fick se en briljant Hazard på Stamford Bridge i måndags. Belgaren blev tvåmålsskytt, det första en makalös soloprestation. Stod även för 54 lyckade passningar (54/59), varav fem nyckelpassningar, 17 passningar in i boxen och åtta inträden med boll in i offensivt straffområde.