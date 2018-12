Två United-spelare och Messi tar plats: Här är "Veckans lag"

Protesterna i Frankrike ledde till att flera lag inte kom till spel i helgen, vilket innebär att vi får vänta ytterligare på det intressanta tränarmötet mellan Thierry Henry (AS Monaco) och Patrick Vieira (Nice). Saman Ghoddos fick inleda ute på vänsterkanten i det Amiens som tog tre poäng mot Guingamp. I den matchen fick Marcus Thuram syna det röda kortet. Rennes vann sin match mot Dijon, och i resterande två spelade matcher slutade det oavgjort.

Under hela säsongen kan du följa hur placeringarna på listan skiftar beroende på hur spelarna presterar, och senare i vår satsar vi på att landa i en slutgiltig ranking över de bästa spelarna säsongen 2018–19. En nyhet för säsongen är att det varje vecka kommer ett "Veckans lag", som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

(1) Rune Jarstein, Hertha Berlin: Den erfarne norrmannen, som gör sin fjärde säsong som förstaval på Olympiastadion i Berlin, stod för en imponerande insats i helgens hemmamatch mot topplaget Eintracht Frankfurt. Hertha vann med uddamålet efter att Marko Grujic gjort matchens enda mål - och Jarstein stod för sin femte hållna nolla i årets ligaspel. Totalt blev det fem räddningar, vilket innebär att Hertha avancerar till sjätte plats i Bundesliga.

FÖRSVARARE

(1) Diogo Dalot, Manchester United: 19-årige Dalot kom till United i somras för motsvarande 200 miljoner kronor, men har fått säsongen spolierad av skador. Mot Arsenal gjorde han sin första start för klubben, och blott fyra dagar senare fanns han återigen med i José Mourinhos startelva som tog sig an Fulham på hemmaplan. Dalot var en av planens bästa spelare, gick vinnande ur åtta dueller, levererade tio passningar till rätt adress i boxen och tog med sig bollen in i offensivt straffområde vid fyra tillfällen. Möjlig genombrottssäsong?

(1) David Luiz, Chelsea: I Chelsea-kretsar har man varit kritiska till att Luiz har fått generöst med speltid under hösten, trots att Andreas Christensen funnits till förfogande. Särskilt påtaglig var kritiken efter bortaförlusten mot Tottenham då Luiz stod för en rad feltajmade brytningsförsök. Men i lördagens toppmöte med Manchester City var Luiz lysande. Han stod för 43 lyckade passningar (43/50) och vann hela 15 dueller. Han stod även för det ack så viktiga 2–0-målet i vinsten mot Pep Guardiolas City.

(3) Leonardo Bonucci, Juventus: Comebacken i Juventus har varit lyckad för bägge parter, och Bonucci har under höstens gång visat på försvarskunnande och precist passningsspel; i Champions League har det blivit tre målgivande passningar på fem matcher. I fredags tog Juventus en meriterande seger mot toppkonkurrenten Inter på hemmaplan. Juventus vann med 1–0, Bonucci avlossade tre skott, vann tre dueller och lyckades med lika många bollvinster på offensiv planhalva. Han fick även fram 51 passningar till rätt adress (51/60).

(2) João Cancelo, Juventus:Gjorde Juventus rätt att betala motsvarande 450 kronor till Valencia för portugisens signatur? Med facit i hand kan vi slå fast att Juventus återigen verkar ha lyckats; med Cancelos unga ålder i åtanke kan vi nog vara säkra på att det här bara är början. I vinsten mot Inter stod han för tio passningar in i boxen, fem vunna dueller, två inträden med boll i offensivt straffområde och 45 lyckade passningar (45/58).

MITTFÄLTARE

(1) Rodri, Atlético Madrid: Efter fem år i Villarreal återvände Rodri till Atlético Madrid tidigare i somras. Under hösten har han fått Diego Simeones fulla förtroende på innermittfältet, liksom i helgens 3–0-vinst mot Alavés. Rodri vann nio dueller, stod för nio bollvinster på offensiv planhalva, fick iväg två skott och stod för ett mål. Trepoängaren tar Atlético upp till tredje plats i tabellen, blott tre poäng bakom Barcelona. Atlético måste trots det se hösten som ett smärre misslyckade då toppkonkurrenterna blandat och gett.

(1) Thomas Müller, Bayern München: Inte trodde man att Müller skulle ta sig in i ”Veckans lag” någon gång den här hösten. Han inledde visserligen ligaspelet med fyra poäng på två matcher, men gick efter det poänglös från nio raka ligaomgångar. I helgen stod Müller för säsongens bästa insats i Bayerns 3–0-vinst mot Nürnberg. Hans statistik från matchen är svårslagen: Tre skott, sju inträden med boll in i offensivt straffområde, tio nyckelpassningar, 20 passningar in i boxen (!) och fem bollvinster på offensiv planhalva.

(1) Juan Mata, Manchester United:José Mourinho hade svårt för Mata i Chelsea, men spanjoren har gång på gång visat sitt värde i ett pressat Manchester United. Efter två raka petningar fick Mata inleda helgens hemmamöte med Fulham från start. Då stod han för dubbla poäng (1+1) i 4–1-vinsten, sju lyckade passningar in i boxen och fem bollvinster på offensiv planhalva. Får han fortsatt förtroende från start i Uniteds bortamöte med Valencia i Champions League?

ANFALLARE

(2) Lionel Messi, Barcelona: Känns märkligt att Messi inte varit med vid fler tillfällen den här hösten, i och med att han toppar Player Index-listan så här långt. Barcelona hade inga större problem i derbyt mot Espanyol och behåller sin serieledning i La Liga. Detta efter att Messi stått gjort två fantastiska frisparksmål (!), en assist, sex inträden med boll i straffområdet och hela 13 passningar in i boxen. Så här långt den här säsongen har det blivit 27 poäng på 18 framträdanden, alla turneringar inräknade, för Messi.

(1) Mohamed Salah, Liverpool: Fjolårssensationen har visserligen inte kommit upp i samma höga nivå den hör hösten som han genomgående höll under förra året. Men det kanske snarare är ett styrkebesked att Salah ändå mäktat med tio mål och fem assist på 16 matcher i Premier League. Tre av målen kom i Liverpools 4–0-vinst borta mot Bournemouth i lördags. Salah var fullständigt lysande, blev hattrickhälte och stod för sex bollvinster på offensiv planhalva.

(1) Duván Zapata, Atalanta: Det hade inte förvånat mig om Atalanta väljer att utnyttja den utköpsklausul som finns inbakad i Zapatas tvååriga låneavtal från Sampdoria. I helgen tog man en viktig bortaseger mot Udinese, vilket innebär att man hakar på i jakten på Europaplatserna. Zapata stod för tre mål på fem avslutsförsök och fick in sex passningar in i boxen. På 15 matcher har det blivit åtta poäng den 27-årige colombianen.

Observera att veckans lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.