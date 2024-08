Gyökeres nya succé - gjorde hattrick mot Farense

Viktor Gyökeres, 26, öste in mål under förra säsongen och bidrog till att Sporting vann portugisiska ligan. I sommar har forwarden inlett sin andra Sporting-säsong på samma sätt, och under fredagen visade han prov på fin form mot Farense på bortaplan i ligaspelet.

Gyökeres höll sig i den 27:e minuten framme på en retur i straffområdet, och var kylig till 1-0 och 14 minuter senare utökade han även från straffpunkten till 2-0. Svensken var samtidigt inte nöjd med det och fyllde i andra halvlek på till 3-0.

"Vem annars?", skriver den portugisiska tidningen Record.

"Gyökeres ostoppbar: Sex mål på de första tre matcherna (i ligan) med Sporting", skriver journalisten Daniele Longo på X.

Sporting vann till slut med 5-0 och toppar ligan med nio poäng efter tre omgångar. Gyökeres är numera noterad för sex mål på fyra matcher den här säsongen.

Förra säsongen stod Gyökeres för 43 mål och 15 assist på 50 matcher, och vann portugisiska ligans skytteliga med 29 fullträffar.