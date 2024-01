Gyökeres succé - bakom fyra mål i överkörning

Viktor Gyökeres, 25, har under den här säsongen öst in mål och assist för Sporting, och var även under fredagen avgörande mot tabellnian Estoril hemma i ligan.

Gyökeres tog sig i den 21:a minuten in med bollen i straffområdet, och spelade sedan i sidled till lagkamraten Marcus Edwards, som satte 1-0. Strax före halvtid var det dags igen, då Gyökeres spelade fram Edwards till 2-0, och i början av andra halvlek satte han även fram Nuno Santos till 3-0.

Senare utökade även Pedro Goncalves till 4-0 och Francisco Trincao till 5-0 på resultattavlan. Till den sistnämndes mål stod Gyökeres för en ny assist, vilket därmed alltså var det fjärde målet som han låg bakom den här kvällen. Sporting vann till slut med 5-1, och toppar den portugisiska ligan.

Gyökeres är numera noterad för 18 mål och tolv assist på 22 matcher den här säsongen.

Tidigare har det publicerats uppgifter om att Arsenal, Chelsea och Manchester United följer Gyökeres, samtidigt som Sporting vid upprepade tillfällen har gjort klart att svensken endast kommer att säljas ifall utköpsklausulen på 100 miljoner euro, drygt 1,1 miljarder svenska kronor, aktiveras.

Startelvor:

Sporting: Adan - Quaresma, Inacio, Reis - Catamo, Braganca, Hjulmand, Santos - Edwards, Gyökeres, Goncalves.

Estoril: Carne - Gomes, Parra, Alvaro, Vital, Araujo - Guitane, Koindredi, Holsgrove, Marques - Marques.