Gyökeres succé fortsätter - nätade i stormöte

Viktor Gyökeres, 25, kan just nu inte sluta göra mål.

Under torsdagen nätade Sporting-forwarden igen och utökade till 2-0 mot Benfica i andra halvlek i första semifinalmötet i den portugisiska cupen. 25-åringen mötte en djupledsboll, tog sig enkelt förbi förre Manchester City-stjärnan Nicolas Otamendi in i straffområdet och placerade in kulan i nät. Målet var hans 31:a på 34 matcher den här säsongen.

Däremot stod sig inte Sportings tvåmålsledning särskilt länge den här kvällen, då Fredrik Aursnes senare reducerade för bortalaget. Men mer än så blev det inte för Benfica, och därmed blev Gyökeres mål avgörande till seger för Sporting med 2-1.

Returen spelas den 3 april på Estádio do Sport Lisboa e Benfica. Sporting ställs härnäst mot Farense på söndag i ligaspelet.

Inför matchen uppgav den portugisiska tidningen Record att flera storklubbar - Liverpool, Manchester United, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayern München, Paris Saint-Germain och Atlético Madrid - skulle ha företrädare på plats på kvällens match för att spana in spelare, däribland just Gyökeres.

Nyligen uppgav även SportMediaset att Milan kommer att kontakta Sporting om Gyökeres före säsongens slut, samtidigt som Daily Mail skrev i dagarna att Gyökeres är ett av fyra namn som Arsenal utvärderar som forwardsvärvning.

Sporting har vid upprepade tillfällen gjort klart att svensken endast kommer att säljas ifall utköpsklausulen på 100 miljoner euro, drygt 1,1 miljarder svenska kronor, aktiveras.

Gyökeres anslöt inför den här säsongen från Coventry och har avtal till 2028.