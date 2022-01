Korhonen om flytten till CL-klubben: "Rätt steg i utvecklingen"

När Benfica i helgen spelade mot Torreense startade nyförvärvet, Cassandra Korhonen, på bänken. I den 88:e minuten byttes hon in och fick göra sin debut för CL-laget.

- Nu fick jag inte så mycket speltid, så det var svårt att avgöra hur det gick. Men jag försöker ta det lite som det kommer, det får ta tid, säger hon.

De senaste åren har 24-åringen spelat för IK Uppsala, Åland och nu Benfica. Kontraktet är skrivet på 1,5 år.

- Det är väldigt proffsigt här. Klubben försöker att inte göra någon skillnad på dam- och herrfotboll även om det alltid kommer att finnas vissa skillnader.

Hur ser du på din roll i laget?

ANNONS - Jag vill bara komma in och känna mig trygg med spelet. Sen tänker jag att nästa säsong är mer go, go, go. Den första halvan känns som att fokus ligger på att komma in och förstå spelet och passa in i klimatet.

Vad är den stora spelskillnaden?

- Det är väldigt mycket att man ska dribbla och göra sin man. Det är jag inte så van vid. Men sen är det här ett heltidsjobb – vi går inte bara på träningen utan man är på anläggningen hela dagen, det är den största skillnaden.