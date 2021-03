Larssons succé fortsätter - blev tvåmålsskytt för Spartak Moskva

När förbundskapten Janne Andersson presenterade sin VM-kvaltrupp i tisdags, där Zlatan Ibrahimovic gjorde comeback i landslaget, fanns Jordan Larsson inte med.

- Jag vet inte vad som krävs för att jag ska kunna nå EM, sa Larsson till Aftonbladet då.

Nu fortsätter han att göra mål i klubblaget Spartak Moskva. I torsdagens hemmamatch mot Ural satte Larsson sitt elfte ligamål för säsongen när han gjorde 1-0 efter tolv minuters spel med ett lågt distansskott.

En knapp kvart in i andra halvlek kom nästa mål för Larsson. Detta då han satte dit 4-1 på en vacker frispark för sitt Spartak Moskva. Målet var Larssons fjärde på tre matcher.

Spartak Moskva vann till slut matchen med 5-1.

Se Larssons båda mål nedan.

🥵 Larsson is just flexing on us now. What a goal. pic.twitter.com/KFdH63YaBx