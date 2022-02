Uefa bekräftar: kallar till krismöte efter Rysslands invasion

På torsdagen meddelar president Aleksander Ceferin har kallat Uefas exekutiva kommitté till ett extrainsatt möte i morgon, fredag, klockan 10.00. I ett pressmeddelande skriver Uefa att den pågående situationen mellan Ryssland och Ukraina då ska utvärderas, samt att nödvändiga beslut ska fattas.

Senare i mars kan Sverige ställas mot Ryssland i playoff-finalen i VM-kvalet om Blågult besegrar Tjeckien samtidigt som Ryssland slår Polen. Finalen kommer i så fall att spelas i Ryssland. Eventuella beslut som tas på Uefas krismöte kan alltså påverka Sveriges VM-playoff, även om det formellt är Fifa som anordnar kvalet.

Tidigare under torsdagen bekräftade Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson dock att det i nuläget är otänkbart för Sverige att spela en eventuell playoff-final i Ryssland.

"Världsläget är helt annorlunda idag och alla tankar går till Ukraina och de många vänner vi har där. Som situation ter sig idag känns det omöjligt att tänka sig att vi om några veckor ev ska spela match i Ryssland", skrev Karl-Erik Nilsson i ett sms till Fotbollskanalen.

"Vi avvaktar besked från internationella och nationella myndigheter samt för dialog med FIFA och UEFA kring frågan. Vi får följa utvecklingen dag för dag, men just idag känns det otänkbart".

Även Champions League-finalen, som ska spelas 28 maj, är planerad att gå av stapeln i Sankt Petersburg, Ryssland. Samtidigt under torsdagen rapporterar trovärdiga nyhetsbyrån AP att CL-finalen kommer att flyttas från Ryssland till ett annat land.

Enligt AP förväntas beslutet att bekräftas på Uefas möte i morgon, fredag.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.