Uppgifter: Abramovitj har drabbats av symptom av misstänkt förgiftning

Efter Rysslands invasion av Ukraina tog brittiska regeringen beslut om att införa sanktioner mot ryske oligarken Roman Abramovitj, som bedöms ha kopplingar till Rysslands president Vladimir Putin och som därmed kopplats bort från engelska storklubben Chelsea. Abramovitj har ägt klubben i flera år, men framöver kommer klubben få en ny ägare.

Nu rapporterar den amerikanska tidningen The Wall Street Journal att Abramovitj drabbats av symptom av en misstänkt förgiftning efter ett möte i Kiev tidigare i mars. Abramovitj uppges då närvarat vid fredsförhandlingar, och enligt uppgifterna har även ukrainska fredsförhandlare drabbats av liknande symptom efter mötet.

Symptomen uppges visat sig genom röda ögon, konstant och smärtsam tårbildning, samt fjällande hy i ansikte och på händer. Däremot sägs det inte röra sig om någon fara för Abramovitjs eller övrigas liv, då deras tillstånd uppges blivit bättre senaste tiden.

Enligt den amerikanska tidningen beskylls ryssar för den misstänkta förgiftningen, då de sägs velat sabotera samtalen.

