Grasshopper-fans avbröt ligamatch - presidenten: "De var som vilda djur"

Grasshopper går i år tungt i den scheiziska högstaligan. Storklubben är jumbo - och i går rann fansens bägare över. Supportrar avbröt lagets match med att kasta in pyroteknik på planen. - De var som vilda djur, säger klubbens president Stephan Anliker enligt Watson .

Grasshopper är Schweiz mest framgångsrika klubb med 27 ligatitlar, senast ligaseger under säsongen 2002/2003. Under den här säsongen har det däremot gått tungt och i dagsläget är klubben sist i högstaligan. Det gjorde att bägaren i går rann över för några av klubbens supportrar under ligamötet med Sion på bortaplan.

Grasshopper hamnade i första halvlek i 2-0-underläge och efter 56 minuter avbröts matchen med anledning av att supportrar kastade in pyrotekniska pjäser på planen. Huvuddomaren Lionel Tschudi avbröt matchen tre gånger, men tvingades till slut skjuta upp matchen, även om det är oklart om mötet kommer att spelas klart.

- Säkerheten för spelarna kunde inte längre garanteras, säger Tschudi enligt Watson.

Ett par Grasshopper-spelare, tränaren Tomislav Stipic och presidenten Stephan Anliker pratade en stund med klubbens fans, men utan resultat.

- Det som hände är nästan otroligt. Du kan inte föreställa dig det. Det är oförlåtligt. Det måste hända något här och det måste finnas konsekvenser. Jag vet inte vad som händer i deras huvuden. Det var meningslöst (att prata med dem). De var som vilda djur. Jag vinkade därför tillbaka laget, säger Anliker enligt Watson.

Watson rapporterar att det ännu är oklart vilka följder supportrarnas agerande får för utgången av matchen. En möjlighet är att Sion tilldöms seger med 3-0.

🇨🇭 Sion vs Grasshopper 16/03/2019



Match abandoned due to Grasshopper pyro pic.twitter.com/kDZZBhaYKv — 101% ULTRAS (@101ULTRAS) March 16, 2019