Toppmöte i Schweiz avbröts - fans kastade in tennisbollar och spelkontroller

Young Boys besegrade i kväll Basel med 7-1 i ett toppmöte i Schweiz. Det var på många sätt och vis ett udda resultat med anledning av Basels dominans under de senaste åren i den schweiziska högstaligan. Däremot var det något annat som fick supportrar runt om i världen att höja på ögonbrynen än mer - ett avbrott i matchen.

Supportrarna protesterade mot E-sport genom att kasta in tennisbollar och spelkontroller, vilket gjorde att matchen var tvungen att stoppas före den återupptogs igen efter att funktionärer rensat planen från de inkastade föremålen, skriver AP.

Young Boys höll även upp en stor banderoll under matchen som en protest mot E-sport, då flera europeiska klubbar numera har samarbeten med E-sportsligor.

Young Boys toppar tabellen på 21 poäng i Schweiz. Basel har hittills haft en tung säsong med nio poäng efter de sju inledande matcherna i högstaligan.

Supporters of Young Boys Bern, a soccer club in the Swiss Super League, protested esports Sunday by throwing tennis balls and console controllers onto the field during a match between Young Boys and FC Basel.



