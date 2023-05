Fallahi: Ingen klarar sig undan kritik när PSG-projektet havererar

Lionel Messi stängdes av i två veckor för att ha åkt till Saudiarabien när det var träning. Messi som är ambassadör för Saudiarabien hade planerat och skjutit upp resan två gånger tidigare. Oftast har spelarna två dagar ledigt efter en söndagsmatch och argentinarens resa var därför inbokad till måndagen. Nu blev det så att PSG föll hemma mot Lorient i söndags och istället för ledighet blev det träning på måndagen. Messi var den enda som inte dök upp.

I dagar då det pratas om förhandlingar om ett nytt kontrakt för Messi är det här en tydlig signal om att världsmästarens äventyr i Paris är över. Det pratas lägligt nog om miljardbud från Saudiarabien. Även Inter Miami är intresserade av Messi och en återkomst till Barcelona har varit aktuell sen Messi lämnade gråtande. Messi sägs vara irriterad på klubbens bestraffning. I fallet Messi tycker jag PSG har agerat rätt, det ska alltid vara oacceptabelt att inte dyka upp på en träning och klubben gör rätt som markerar mot det. Vad som har hänt för att det blivit så här eller vilka anledningar Messi har till att han gjort som han har gjort vet vi inte än och vi lär få återkomma till det längre fram.

Några som har tröttnat på situationen är PSG-supportrarna. I ett par dagar har fansen protesterat mot sportslig ledning och även spelare. Neymar och Messi hade supportrar utanför sina respektive hem under gårdagen. Neymar har länge anklagats för att inte vara professionell under sin tid i PSG. Den sportsliga ledningen kritiseras även de och det är inte svårt att förstå varför. PSG har länge varit en lekpark för stora stjärnor som inte bryr sig särskilt mycket om klubben och finns det något som supportrar är allergiska mot är det just överbetalda stjärnor som inte brinner för klubben.

Det stämmer absolut att Messi sportsligt gjort sitt den här säsongen. 15 mål och 15 assist i Ligue 1. Fyra mål och fyra assist i Champions League. Även Neymar har riktigt bra siffror, men brassen gick skadad när han behövdes som mest. Samtidigt som stjärnorna individuellt levererade åkte PSG för andra året i rad ut ur Champions League och franska cupen i åttondelen. PSG leder ligan med fem poäng framför Marseille och även om laget bör ta hem ligatiteln så är det enkelt att konstatera att PSG:s säsong är misslyckad, igen.

Någon som klarar sig undan kritik är Kylian Mbappe. Storstjärnan verkar vara en av få som faktiskt bryr sig om PSG och fransmannen har tidigare uttalat sig om att PSG-spelarna måste vara mer professionella för att kunna leverera på nivån som krävs. När PSG eventuellt bygger om behöver de ta in färre stora namn och stjärnor och fokusera på personer som faktiskt bryr sig om klubben. Det finns enormt många talanger i Frankrike och Paris. Det finns många spelare som kan visa hjärta för PSG. Det räcker med att tänka på de spelare som lämnat PSG och som nu levererar i andra klubbar. Coman är ett exempel. Maignan ett annat.

Nu när VM i Qatar är spelat så är det dags för den sportsliga ledningen och ägarna att fatta tydliga beslut. PSG ska inte längre vara världens dyraste lekpark med de största namnen. Parisklubben har mycket att tjäna på att värva från Frankrike och Paris-området. Talangerna finns där och även kvaliteten. Om PSG ska bli det lag man behöver vara för att kunna vinna Champions League behöver man också ha lagspelare i truppen. Sommarens transferfönster bör gå i den nyss nämnda riktningen och om det inte gör det så kommer dagens protester mot spelare bara vara början.