HBK-lånet debuterade i Skottland: "Helnöjd med min prestation"

Förra veckan presenterades HBK-backen Andreas Hadenius för skotska Dundee FC. 27-åringen har lånats in för resten av säsongen.

- Dels väldigt spännande att testa ett nytt land, en ny typ av fotboll. Och det kändes lite som ett äventyr. I min ålder också kändes det som att det kanske inte dyker upp så många möjligheter att spela fotboll utomlands, och det är ju ett nytt skyltfönster också. Det var bara att hoppa på det när det dök upp, säger Hadenius till Fotbollskanalen om flytten.

Efter endast tre starter och fyra inhopp för HBK i superettan så kom Dundees intresse något överraskande, även för Hadenius själv.

- Ja, sett till min speltid så kom det ju lite från ingenstans. Men de sökte en sådan profil som stämde in bra på mig, så det känns ändå som jag har kommit helt rätt och fick förtroende nu redan efter en vecka då. Så det känns väldigt bra.

Ja, för under lördagen kom backens debut. Hadenius startade i Dundees mittförsvar i det viktiga bottenmötet med Hamilton, en poäng före i tabellen ovanför kvalstrecket. Gästerna hade länge ledningen och gick mot en 1-0-seger, men på stopptid kom kvitteringen från hemmalaget.

- Det var väldigt surt. Jag tycker att vi förtjänade alla poängen. Men det blir ju lätt så när man är ett lag som ligger lite i botten och blir kanske lite rädd om de poäng som man har. Det brukar kunna uppstå lite situationer bakåt, säger Hadenius.

- Men vi spelar på ett sätt som gör att det finns hopp om fina prestationer framåt också.

Sin egen insats var svensken mycket nöjd med.

- Det kändes väldigt bra, det var kul att spela fotboll igen och att spela viktiga matcher, säger svensken om sin egen insats.

- Det kändes väldigt bra, jag har tränat på väldigt bra på försäsongen och jag är helnöjd med min prestation. Så jag är glad. Sedan är vi ju i lite kritiskt läge och vi hade behövt alla poängen, så det var synd att vi inte lyckades hålla ut hela vägen.

Var nivån ungefär som du tänkt dig eller var det något som överraskade dig?

- Det var som jag hade förväntat mig ungefär, jag har ju sett några matcher nu när jag har varit här. Jag har varit här sedan förra onsdagen, så jag såg första matchen mot Hearts och då var det ju ett jäkla tryck både på läktarna och på planen. Så det var nog viktigt att jag fick se några matcher utifrån innan jag började spela. Det var som jag förväntade mig ungefär, det smäller ganska mycket och går rätt snabbt också.

Lånekontraktet med Dundee går ut den 30 juni. Om det kan bli en förlängning därefter återstår att se.

- Jag tänker inte på det. Jag tar en dag i taget och försöker att komma in i miljön här, mer och mer för varje dag. Så får vi se hur det ser ut framåt sommaren, men det är ingenting jag tänker på just nu, säger Hadenius.

Efter lördagens debut så tror den svenske backen på att han får förtroende framöver.

- Ja det känns som att jag stärkte det i dag. Jag har fått mycket beröm efter matchen, så det hoppas jag.

