Helander har testat positivt för covid-19

Sveriges landslagsback Filip Helander, till vardags i skotska storklubben Rangers, kom inte till spel i Rangers 4-0-seger mot Falkirk i den skotska ligacupen på söndagen. Anledningen är att mittbacken testat positivt för covid-19.

Rangers meddelade nämligen tidigare i dag att svensken har blivit smittad och därmed nu är i karantän och följer myndigheternas riktlinjer.

Helander anslöt under sommaren 2019 till Rangers från Bologna och är den här säsongen noterad för ett mål på 13 matcher. Rangers toppar den skotska högstaligan.

🗒️ PLAYER UPDATE: Rangers can confirm that Filip Helander has returned a positive test for Covid-19. He will self isolate in line with government guidelines.



We wish Filip well and look forward to his return to our squad. pic.twitter.com/9LJiUbIA4U