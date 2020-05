Klart: Skotska ligan är över - Celtic utsett till ligamästare

Den nederländska och franska högstaligan har redan avslutats i förtid till följd av coronavirusets utbrott. Nu gäller det även den skotska högstaligan.

SPFL (den skotska högstaligan) meddelar att klubbarna har kommit överens om att avsluta ligan omedelbart och därmed har Celtic blivit utsett till ligamästare, samtidigt som Hearts har blivit nedflyttat till den skotska andraligan. SPFL skriver att sluttabellen är omgjord efter lagens poäng per match.

- Jag skulle först och främst vilja gratulera Celtic till att de vunnit ligan den här säsongen och även framföra att jag ömkar med Hearts nedflyttning. Vi hade alla gärna velat avsluta säsongen på planerna, på arenorna och framför supportrarna. Det här är inte sättet som någon involverad i skotsk fotboll vill avsluta säsongen på, men med tanke på de allvarliga omständigheterna som vi står inför har styrelsen kommit överens om att det är det enda praktiska sättet att gå framåt, säger SPFL-ordföranden Murdoch MacLennan i pressmeddelandet.

Filip Helanders Rangers blev därmed i år tvåa i högstaligan, medan Melker Hallbergs Hibernian slutade på sjundeplats i ligaspelet.

Ladbrokes Premiership and SPFL Season 2019/20 curtailed as Premiership clubs reach unanimous agreement that top flight cannot be finished.



