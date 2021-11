Matchen fick avbrytas - på grund av snöbollskrig: "Fördärvar skotsk fotboll"

Det är halvtid i matchen mellan Livingston och Rangers och de sistnämnda leder med 2-1. På kortsidan, där bortaklacken håller till, påbörjas ett snöbollskrig, där supportrarna fördriver tiden med att hämta snö nere vid planen och kastar mot varandra.

Men när lagen sedan kommer ut på plan för andra halvlek, börjar Rangers fans kasta snöbollar mot motståndarnas målvakt Max Stryjek. Massor av små snöhögar täckte därför Livingstons straffområde och andra halvlek fick skjutas upp. Livingstons tränare David Martindale gick ut på plan och vädjade till klacken att sluta kasta snö.

- På grund av storleken på snöbollarna så fick vi säga till domaren, för att påpeka att bollen kan studsa eller ändra riktning av snön, berättar Martindale efter matchen.

Det blev då ett uppehåll på tio minuter för att rensa planen från snö. Därefter kunde föreställning avslutas och Rangers vann med 3-1.

- Jag kan inte förstå vad de höll på med. Jag fattar om ditt lag håller på att förlora och det är frustrerat, men ert lag leder. Jag tycker att det fördärvar för den skotska fotbollen. Jag vet att majoriteten av Rangers supportrar inte kastade snöbollar, men det ser inte bra ut för någon, säger Martindale enligt BT Sport.

46' - We're back underway here for the second-half after a delay due to kids in the South stand hurling snowballs at Max Stryjek.



LIV 1-2 RAN | #LFCLive | #cinchPremiership