Mbunga-Kimpioka hjälte med klassmål

Forwarden Benjamin Mbunga-Kimpioka anslöt till AIK sent i mars 2022. Men tiden i svartgult blev floppartad, och i januari lämnade han norra Stockholm för en permanent övergång till St. Johnstone.

Där har 23-åringen nu presenterat sig.

Under lördagen avgjorde nämligen Mbunga-Kimpioka bortamötet med Ross County med matchens enda mål. Strikern lurade bort sin försvarare med ett par överstegsfinter och placerade läckert in bollen vid bortre stolpen.

Ett klassmål, faktiskt.

Det var hans första tullträff i den skotska högstaligan. Hittills har det blivit tre matcher.

1-0-segern innebär att St. Johnstone tar sig upp på nionde plats i tabellen, nu med fem poäng ner till den negativa kvalplatsen.

Great goal by St. Johnstone today!



Kimpioka is the player we needed upfront, pace, strength and composure, something we been lacking for a while pic.twitter.com/Rt38mbQ07g