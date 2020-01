Med Gerrard ska Helanders Rangers bli bäst igen

När Daniel Larsson smällde upp bollen i nättaket på Ibrox en julikväll 2011 blev det starten på ett oerhört framgångsrikt årtionde för Malmö FF i Europa. Det blev också inledningen på det värsta decennium i mannaminne för Rangers F.C, som inte klarade av att vända dubbelmötet i returen i Malmö.

Rangers åkte ur Champions League-kvalet och skulle ett år senare avvecklas efter enorma finansiella problem. Klubben fick börja om i fjärdedivisionen och var inte tillbaka i skotska Premier League förrän säsongen 2016/17.

Ekonomiskt har oroligheterna inte försvunnit. Klubben redovisade nyligen en förlust på elva miljoner pund och ordföranden Dave King kommer inom kort sluta på sin post. Detta bland annat efter en tröjsponsorstrid mot Newcastle Uniteds ägare Mike Ashley, som också har andelar i Rangers, och rättegångskostnaderna den medfört under flera år.

Men på planen har självförtroendet sakta återvänt till den 54-faldiga skotska mästaren. Rangers är hack i häl på ärkerivalen Celtic i ligan och kom tvåa i sin Europa League-grupp, en poäng bakom FC Porto men före lag som Young Boys och Feyenoord.

Celtic vann också sin Europa League-grupp före Cluj, Lazio och Rennes. Signalerar detta att den skotska ligan är på väg att återhämta sig från ett årtionde med bara Celtic-dominans? Ewan Murray som skriver om skotsk fotboll på The Guardian är inte säker.

- På sätt och vis har den förbättrats eftersom både Celtic och Rangers gick vidare i Europa League. Men jag tycker inte att Celtic och Rangers representerar fotbollen här på ett särskilt bra sätt. De gör det inte ekonomiskt och med spelarna de har finns ett stort, stort avstånd mellan dem och resten.

Han fortsätter:

- De andra lagen presterar dåligt i Europa. Kilmarnock åkte till exempel ut mot ett walesiskt lag i Europa League. Gapet mellan Celtic och Rangers och resten är väldigt cementerat, säger Ewan Murray.

Således var det välbehövligt för skotsk fotboll att rekrytera ett namn som Steven Gerrard. Trots den ringa erfarenheten av tränaryrket behandlas Gerrard som en toppmanager av fans och media. Ewan Murray beskriver en aura runt tränaren som antyder en tidigare engelsk landslagskapten.

Vidare nämner han flera anledningar till att Skottland halkat efter internationellt. Bristen på toppklasspelare på offensiva positioner, spelare som kan förändra matcher, och att andra länder kommit ikapp och förbi. Liverpools vänsterback Andy Robertson i all ära men det finns ingen offensiv stjärna som exempelvis Wales har i Gareth Bale.

Skottlands senaste stora mästerskapsdeltagande var i VM 1998. I EM 2016 deltog alla andra brittiska landslag, plus Irland. Det skämtades friskt om att skottarna plockade upp skräpet efter EM-festande britter och irländare.

- Jag tror att en förlorarkultur utvecklats. Man tror inte att landslaget kommer lyckas med något och det påverkar folks humör och inställning. Det är en snöbollseffekt som pågått i många, många år och jag tror inte folk tror att något bra kommer hända. Stämningen är ett bevis på det och resultaten kommer inte, säger Ewan Murray.

Våren 2018 slutade Rangers 13 pinnar bakom Celtic och kom tvåa på samma poäng som Aberdeen. Säsongen innan hamnade Rangers som nykomling förkrossande 39 poäng bakom den grönvita fienden. Det var en klubb i behov av något nytt som anställde Steven Gerrard sommaren 2018.

Liverpools tidigare lagkapten hade något år tidigare avslutat spelarkarriären efter en vända i MLS-klubben LA Galaxy. 17 år i Liverpools A-lag, 710 matcher, och 186 mål medför respekt, och Gerrard hade således inga problem att få ansvaret över The Reds U18-lag säsongen 2017/18.

Det blev bara ett år på ungdomsnivå för Gerrard. Rangers kallade och Liverpoollegendaren kunde med bara ett års tränarerfarenhet i bagaget ta över den slumrande jätten. Ewan Murray beskriver det som en ”massiv” grej för Rangers att rekrytera någon med Steven Gerrards rykte.

- Eftersom det varit stiltje runt Rangers så länge ville de ha någon med status som kunde basunera ut budskapet: vi är tillbaka. Vid tillfället skrev jag att det var en stor risk, men jag kan ha haft fel nu, säger Ewan Murray.

Utanför Anfield i Liverpool är Steven Gerrard illustrerad med en kärnfull text intill. “En gång i varje generation kommer en spelare fram som inte tycks se något som omöjligt. Lyckligtvis bär den mannen tröja nummer åtta på Anfield”.

Att en av Liverpools största genom tiderna tränade Rangers kände Filip Helander till. Men i övrigt visste inte mittbacken så mycket om skotsk fotboll när han i somras lämnade Bologna för de brittiska öarna. 26-åringen flyttade från italienska Serie A efter fyra säsonger för en liga som är rankad först som 16:e i Europa.

- Det har varit väldigt positivt, bättre än jag förväntade mig. Men jag resonerade själv hur jag skulle känna för att spela i en sämre liga? Sen är ligan en sak och storleken på klubben en annan.

Helander fortsätter:

- Jag var sugen på en ny utmaning, vilket jag också fått. I Bologna mötte vi bra spelare varje vecka men kunde inte sikta på att vinna varje match. Till Rangers kom jag för att vinna titlar, jag har saknat att vinna titlar ända sedan jag lämnade Malmö, säger den förre MFF-backen.

Steven Gerrard var som aktiv spelare aldrig någon poster-boy ämnad för brittiska stilmagasin. Det fanns varken någon tuppen-i-hönsgården-aura eller en verbal förmåga som till exempel gjorde landslagskollegan Gary Nevilles övergång från spelare till tv-expert så självklar. Steven Gerrard var bara Liverpools Captain Fantastic.

Filip Helander ser en ödmjuk person i tränaren men med en väldigt stor pondus, som fortfarande bär med sig respekten från spelarkarriären.

Bakom den här stora spelaren Gerrard skymtar många kanske en lite inåtvänd person?

- Det skulle jag väl inte säga. Han är väldigt förknippad med bilden av den stora ledaren i Liverpool men han är som vilken annan vanlig människa som helst. Väldigt trevlig och lätt att prata med.

Han utvecklar:

- Fotbollsvärlden är lite speciell. I alla dessa miljöer finns det inte många man kan prata med. Det är inte självklart att komma fram till vem som helst. Men möjligheten att prata med honom finns här. Den ledarstilen passar mig och är i förlängningen bra för fotbollen tror jag, säger Filip Helander.

Fotbollskanalen ber den svenske landslagsbacken om en jämförelse med hans tidigare boss i Bologna, Siniša Mihajlović, där svensken ser tränarna som två duktiga motivatorer. En nyckelfaktor till att Rangers håller jämna steg med Celtic är förmodligen Gerrards eget halvtidssnack. Jämfört med förra säsongen tappar Rangers betydligt färre poäng efter paus i skotska Premier League.

Filip Helander spelade från start i den skotska ligacupfinalen på nationalarenan Hampden Park mot Celtic den åttonde december. Celtic vann med matchens enda mål efter en fenomenal insats av målvakten Fraser Forster. Två dagar innan nyårsafton väntar ett nytt Old Firm, utan fotskadade Helander, på Celtic Park.

Rangers fortsätter att precis som under ligacupfinalen verka spelmässigt överlägset Celtic. Men efter en halvtimme orsakar Helanders ersättare Nikola Katić en straff, som veteranmålvakten Allan McGregor räddar. Tre minuter senare gör Ryan Kent 1–0 för bortalaget. Den tidigare Liverpoolyttern firar med att forma ena handen som en pistol mot tinningen och pekar mot hemmapubliken med en andra.

Celtics trumfkort är den 21-årige PSG-produkten Odsonne Edouard. Sex minuter efter ledningsmålet blandar sig fransmannen in i leken när han står i vägen för lagkamraten Callum McGregors skott och omedvetet styr in kvitteringen.

I Wanna, I Wanna, I Wanna be Edouard, sjunger hemmafansen i extas till tonerna av The Stone Roses åttiotalshit I Wanna be adored.

En ny orättvis förlust som väntade för Rangers? Steven Gerrard berättade under U18-tiden om en ”uppvisningsmentalitet” som präglar engelska akademier och förkunnade att hans lag ”alltid skulle vara fysiska”. Filip Helander säger att det fysiska tänket är ett sätt att hantera sämre motståndare i ligan och att Rangers spelare redan har mycket boll i sig.

Spelkvaliteten är i vilket fall inte värre än i ett möte mellan två sämre Premier League-lag i England. I andra halvlek får också Rangers belöning för det spelmässiga övertaget. Först ska dock lagets colombianske landslagsanfallare Alfredo Morelos missa öppet mål. På tolv matcher har Morelos fortfarande inte nätat mot Celtic.

Segermålet kommer istället i den 56:e minuten. Kroaten Katić får revansch för straffen och nickar in 1–2 till Rangers på en hörna. Den riktiga Celticforceringen uteblir men slutskedet blir dramatiskt ändå. Morelos får sitt andra gula kort när han försöker filma till sig en straff vid ett friläge.

Gerrards assisterande tränare Michael Beale får också rött kort och hamnar i handgemäng med Celtics dito John Kennedy. På vägen ut mot sidlinjen drar Morelos sin hand tvärs över halsen i en gest ingen riktigt hittar sammanhanget för.

Steven Gerrard betraktar matchen rak i ryggen och utan något aktivt kroppsspråk. När slutsignalen ljuder släpper alla hämningar. 39-åringen skriker rakt ut i närmsta kamera och pumpar armarna i luften mot bedrövade Celticfans på långsidan. Nyår kunde firas bara två poäng bakom Glasgowrivalen med en match mindre spelad.

Efter matchen ber Steven Gerrard den samlade pressen om förståelse för den emotionella sits han hamnade i.

- Jag tänker inte be om ursäkt. För några av oss är detta nytt och vi kan inte agera fläckfritt alla gånger eller vara perfekta. Ledarstaben och mina spelare har varit fantastiska och det är allt jag har att säga, säger Rangers manager.

Hängivenheten kan också bli det som leder Gerrard mot en stor tränarkarriär enligt Filip Helander.

- Han känns väldigt hungrig och har verkligen passion för det här. Sen handlar allt om att få resultat. Men det känns som att passionen kan vara hans största fördel, säger Filip Helander om sin manager.

Gerrard berättar vidare om sitt halvtidssnack. Att han tyckte att laget skulle belöna sig självt för de senaste sex månadernas hårda arbete, och att de sedan levererade.

- Jag försöker att skapa ett stort lag, ett lag som kan hantera svåra situationer. Vi har visat det mot lag som Legia Warszawa och Porto, och så idag. Vi gick vidare från en grupp som höll Champions League-klass. Jag försöker bygga upp stora spelare här, säger Steven Gerrard på presskonferensen efter derbyt.

Stora ord, men hur väntat är det att Rangers ligger så här nära Celtic och är vidare i Europa? Rangers spenderade nästan lika mycket som Celtic under sommarens transferfönster där Filip Helander var lagets näst dyraste värvning efter Ryan Kent.

Däremot sålde Celtic spelare för en betydligt större summa. Ewan Murray tror att Gerrards nästa steg först och främst handlar om att vinna en titel och få Rangers tillbaka på vinnarspåret de lämnade för länge sedan.

- Det är några intressanta månader som väntar. Kan de hålla detta tempo uppe i Skottland? De borde slå Braga i Europa Leagues utslagsrunda och då är de plötsligt i åttondelsfinal. Det skulle bli en väldigt bra fingervisning om progression i hans lag.

Murray tillägger:

- Men man måste också inse att han haft mycket resurser. Han har fått mer att spendera än sin föregångare. Det är Rangers eget val, men han har inte åstadkommit detta utan pengar. Med resurserna som utgångspunkt bör Rangers vara den klara tvåan i Skottland och den nivån har han bevisat att han klarar. Men han har uppbackningen att göra det han gör.

Steven Gerrard går trots den korta tränarbanan ändå inte den enkla vägen enligt journalisten.

- Du vet, han kunde gått och tränat ett Championship-lag i England. Frank Lampard gick till Derby till exempel och Gerrard hade enkelt kunnat välja ett liknande jobb. Men han ville jobba i Skottland och Rangers är en stor klubb som medför en viss press i jobbet. Men generellt tror jag att flytten var bra för skotsk fotbolls profil, säger Ewan Murray.

Steven Gerrard talar om att han behövt bygga om ryggraden i Rangers, hitta karaktärer och spelare som inte är rädda för de stora matcherna. Efter många förändringar under hans 1,5 år som Rangers manager ser han en ljusning.

- Vi behövde renovera under två eller tre transferfönster, och är fortfarande inte färdiga. Vi behöver bygga vidare, bli starkare, och fortsätta att lära. Men nu kollar jag på laget och det är betydligt mer annorlunda från det jag tog över, avslutar Gerrard efter derbysegern.