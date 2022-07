Officiellt: Colak klar för Rangers

Antonio Colak gjorde stor succé i Malmö FF säsongen 2021 då han var inlånad från Paok. Totalt noterades 28-åringen för 19 mål på 40 matcher i himmelsblått innan han återvände till Grekland.

Colak har dock inte lyckats ta en ordinarie startplats i Paok, och nu står det klart att han lämnar.

På torsdagen blev det officiellt att Rangers värvar Antonio Colak. Kroaten har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till juni 2025.

- Colak är en väldigt erfaren spelare som har spelat på högsta nivå och gjort många mål för lagen för lagen han har representerat, säger chefstränare Giovanni van Bronckhorst till Rangers hemsida.

Antonio Colak gjorde två mål på Ibrox när MFF mötte Rangers i kvalet till Champions League förra året. Nu får han uppleva hur det är att spela på samma arena - fast med fansen på sin sida.

- Jag är väldigt, väldigt glad över att skriva på för Rangers. Jag har redan spelat framför klubbens fantastiska fans, men nu vill jag uppleva själv hur det är att vara en del av den här stora klubben, vinna titlar och uppnå varje mål som vi har, säger Colak till klubbens hemsida.

Enligt grekiska Metrosport betalar Rangers 2,5 miljoner euro (motsvarande knappt 27 miljoner svenska kronor) plus bonusar på upp till 500 000 euro (5,3 miljoner kronor) för att köpa loss Colak. Sky Sports har hävdat att övergångssumman ligger på 1,8 miljoner pund, motsvarande knappt 23 miljoner kronor.

Rangers slutade på andra plats i skottska högstaligan förra säsongen.

📝 #RangersFC are today delighted to confirm the second arrival of the summer as Antonio Colak joins the club from @PAOK_FC on a three-year contract for an undisclosed fee, subject to international clearance.



All the info 👇