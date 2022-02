Spelare och medarbetare lämnar - efter kontroversiell övergång: "Vidrigt"

I den skotska andradivisionsklubben Raith Rovers råder det just nu stor turbulens. Klubben meddelade under måndagskvällen att den 32-årige anfallaren David Goodwillie ansluter från Clyde FC, vilket väckt stor ilska bland klubbens spelare, personal och supportrar.

I ett civilrättsligt mål under 2017 ansågs Goodwillie, ihop med en annan spelare, vara skyldig till våldtäkt och därmed fick spelarna betala 100 000 pund, drygt 1,2 miljoner kronor i skadestånd till en kvinna. Spelarna överklagade, men kvinnan fick rätt. Kvinnan stämde spelarna efter att duon först inte blivit åtalad i brist på bevis under 2011.

Goodwillies övergång har därmed inte tagits emot väl, och under tisdagen meddelar Raith Rovers damlags kapten Tyler Rattray att hon lämnar klubben.

"Efter tio långa år som spelare i Raith är det tråkigt att ge upp nu eftersom att de har värvat en sådan. Jag vill inte ha något med det att göra", skriver hon på Twitter.

Samtidigt ger även Val McDermid, som är en mångårig supporter och tröjsponsor, besked om att hon slutar stötta klubben, både känslomässigt och ekonomiskt.

"Jag avslutade i morse mitt livslånga stöd till Raith Rovers med anledning av deras värvning av våldtäktsmannen David Goodwillie. Jag har ställt in nästa säsongs tröjsponsring på grund av det här vidriga och avskyvärda draget. Det här krossar alla anspråk på att vara en gemenskap och en familjeklubb. Goodwillie har aldrig uttryckt ånger för våldtäkten som han begick. Hans närvaro på Starks Park är en skamfläck för klubben. Jag kommer att riva mitt säsongskort också", skriver hon på Twitter.

Vidare har även direktörerna Bill Clark och Andy Mill hoppat av sina uppdrag, precis som SLO:n Margie Robertson och flera andra medarbetare, som jobbat frivilligt för klubben, skriver Edinburgh News.

Raith Rovers skriver i sin tur, på klubbens hemsida, att "David är en beprövad målskytt" och är "en del av Raith Rovers", då han tillhört klubben tidigare. Samtidigt skriver klubben att man har förståelse för att människor har olika åsikter om värvningen. Klubben skriver även att man stöttar och uppmuntrar rehabilitering.

"Vi är medvetna om allvaret i det som hände för tio år sedan och som klubb stöttar och uppmuntrar vi fullt ut rehabilitering. Många faktorer påverkade vår värvning. Först och främst var det ett fotbollsrelaterat beslut", skriver klubben.

Raith Rovers är på fjärde plats i den skotska andraligan.

After 10 long years playing for raith, it’s gutting I have given up now because they have signed someone like this and I want nothing to do with it! It was good being captain of raith while it lasted. https://t.co/5N4hDymGes