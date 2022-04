Starfelts mardröm: Stod för självmål i förlängningen och sänkte Celtic i Old Firm

Under söndagen var det svenskmöte i Skottland. Carl Starfelts Celtic tog emot Filip Helanders Rangers i Old Firm, då semifinalen i skotska cupen skulle avgöras. Helander fanns inte med över huvud taget, dock, efter att han ådragit sig en fotskada som håller honom borta från spel under resten av säsongen.

Det var en god stämning på Celtic Park matchen igenom och matchen var av typiskt derbykaraktär. Tuffa närkamper och en hel del känslor visades på planen.

Ur ett spelmässigt perspektiv dröjde det 64 minuter innan det första målet kom. Efter en läcker frisparksvariant letade sig bollen fram till Celtics vänsterback Greg Taylor vid straffområdeskanten, som säkert placerade in 1-0 till hemmalaget intill den främre stolpen.

Celtic fick bara behålla ledningen i 14 minuter, dock. I den 78:e minuten hittade ett inlägg från högerkanten fram till inhopparen Scott Arfield i Celtics straffområde, varpå Arfield placerade in 1-1-kvitteringen från nära håll.

Matchen gick till förlängning och där skulle svenske Starfelt bli syndabock. Med sex minuter kvar att spela av förlängningen råkade mittbacken stöta in det avgörande 2-1-målet till Rangers i eget mål från nära håll, på ett inspel från vänsterkanten.

Celtic kämpade för att få in en kvittering men lyckades inte. Matchen slutade 2-1 till Rangers - som därmed är finalklart.