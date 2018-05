TV: Se Rangers-fansens varma välkomnande av Gerrard

Efter en tids spekulationer blev det under fredagen officiellt att Steven Gerrard tar över som manager i Rangers. Engelsmannen höll en presskonferens på sin nya hemmaarena Ibrox och klubben öppnade upp arenan för fansen. Tusentals kom för att välkomna Gerrard.

- När jag fick möjligheten att prata med Rangers var det inget att tänka på. Jag fick en annan känsla i min mage från de andra möjligheter jag har haft i form av ett huvudtränaruppdrag. Så det var mycket att tänka på men från det samtalet fick jag en speciell känsla och visste att Rangers var för mig, säger Gerrard på presskonferensen.

Gerrard känner ingen oro över att han saknar tidigare erfarenhet som huvudtränare.

- Jag har varit runt en stor fotbollsklubb under en lång tid, jag har varit runt stora fotbollsmatcher, jag har sett stora managers prestera och jag har arbetat under stora managers. Jag kan inte göra något åt att jag inte har erfarenhet just nu. Och det finns bara ett sätt att få erfarenhet. Och det är att skaffa det och tro på dig själv att du har rätt karaktärsdrag att gå rakt in och konfrontera det. Och en dag kommer jag säkerligen att ha erfarenhet. Och jag är säker på att den här resan kommer att hjälpa mig, säger 37-åringen.