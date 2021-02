Barça vidare i cupen - efter jättedrama

Barcelona gästade Granada i kvartsfinalen av Copa del Rey under onsdagskvällen - och vilken match det blev.

Granada tog överraskande ledningen efter dryga halvtimmen när Samuel Umtiti slarvade i uppspelet. Alberto Soro snappade upp bollen ute på Granadas högerkant och skickade in bollen till Kenedy som störtade fram och skickade in 1-0 i öppen kasse.

Än värre blev det för Barça direkt i andra halvlek. Efter en felpassning av Griezmann på offensiv planhalva skickade Granada upp en långboll till Soldado som blev fri från halva plan. Anfallaren gjorde inga misstag när han kyligt rullade in 2-0 bredvid Marc-André ter Stegen i Barça-målet.

Med dryga timmen spelad kom Barcelona nära en reducering när Trincao träffade ribban med ett stenhårt skott från nära håll.

Knappa tio minuter från slutet kom Barça ännu närmare ett 1-2-mål när Griezmann stod för en spektakulär cykelspark som Granada-målvakten Escandell på något sätt lyckades tippa över ribban. Bara minuter senare träffade Ousmane Dembélé ribban med ett rungande skott.

Reduceringen kom i stället i den 88:e minuten när Messi lyfte in bollen till Griezmann som slängde sig och sköt bollen via stolpen och Escandell in i mål.

Det var inte slut på ramträffar för Barca där. På stopptid träffade Messi stolpen och direkt därefter nickade Griezmann precis utanför från nära håll.

Till slut kom dock kvitteringen - i den 92:a minuten. Vänsterbacken Jordi Alba följde med upp i anfallet och nickade in 2-2 framnickad av Griezmann. Jättedramat fortsatte i den 94:e minuten när Granada-spelaren Luis Suárez kom fri med Ter-Stegen men sköt tätt utanför.

Matchen gick till förlängning. Där hittade Jordi Alba in till Griezmann med ett väl avvägt vänsterinlägg och Griezmann nickade in 3-2 när han nådde högst på bollen.

Bara ett par minuter senare fick Granada straff när Barcelonas ytterback Serginho Dest knuffade Carlos Neva i ryggen. Fede Vico var säker och skickade in 3-3 från straffpunkten.

I början på den andra förlängningshalvleken återtog Barça ledningen. Messi fick iväg ett skott med högerfoten som målvakten släppte retur på. Då var Frenkie de Jong framme och stötte in 4-3.

Några minuter senare ökade Jordi Alba på till 5-3 med en riktig drömträff på volley efter Griezmanns läckra framspelning. Det blev också slutresultatet. Barcelona är därmed vidare till semifinal efter mycket om och men.

Startelvor:

Granada: Escandell - Diaz, Sanchez, Duarte, Neva - Montoro, Eteki, Soro - Puertas, Soldado, Kenedy

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Umtiti, Araujo, Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Trincao, Messi, Griezmann