Bale nådde ny milstolpe när Real tog andra raka

Real Madrid vann planenligt mot Girona i ligaspelet under söndagskvällen. Visserligen hamnade laget i underläge, men efter två straffar som slogs in av i tur och ordning Sergio Ramos och Karim Benzema och ett mål av Gareth Bale var saken klar. Karim Benzema avslutade målskyttet genom att göra 4-1. Två matcher – och två segrar i ligan för Real

För Gareth Bale innebar målet, som kom efter en timmes spel, att ha nu gjort 150 mål i sin klubblagskarriär. Det skriver statistiktjänsten Opta på Twitter.

Bale inledde karriären i Southampton innan han därifrån tog klivet till Tottenham. Efter att ha gjort succé säsongen 2012/2013 öppnade Real Madrid plånboken.

150 - Gareth Bale has scored his 150th goal in his professional career (only clubs). Dragon. pic.twitter.com/P8NprzXNIW