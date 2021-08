Barça-talang med La Liga-debut - yngste utlänning sedan Messi

Lionel Messi gjorde sin La Liga-debut för Barcelona mot Osasuna i oktober 2004 vid en ålder av 17 år och 114 dagar. Det blev starten på en lång och framgångsrik resa för argentinaren i Katalonien - en resa som nådde sitt slut tidigare i somras när Messi lämnade för Paris Saint-Germain.

Under lördagskvällen fick den unge österrikaren Yusuf Demir, som kom till Barcelona från Rapid Wien i somras, göra sin ligadebut för Barça i bortamatchen mot Athletic Club. Ytterforwarden ersatte Martin Braithwaite med dryga timmen spelad.

Vid en ålder på 18 år och 80 dagar blev Demir därmed den yngste icke-spanjoren att göra sin La Liga-debut för Barcelona efter Lionel Messi i oktober 2004.

Efter matchen uttalade sig Barcelona-tränaren Ronald Koeman om Demirs insats.

- Demir hade en tuff tid på stora San Mames (Athletic Clubs hemmaarena) eftersom han fortfarande är väldigt ung, men det är väldigt bra för honom att ha gjort sin debut här för att börja anpassa sig till fotbollen på den här nivån, säger Koeman enligt Goal.com.

