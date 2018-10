Barças besked: Messi har fraktur i armen - missar El Clasico

Leo Messi hade stor show i inledningen av toppmötet med Sevilla på Camp Nou. Först spelade argentinaren fram Philippe Coutinho till 1-0 redan efter två minuter och satte sedan själv 2-0 för Barcelona med ett snyggt avslut i den 13:e minuten.

Men bara några minuter senare var det färdigspelat för Messi. Stjärnan föll till marken och anfallarens högerarm vek sig otäckt i samband med landningen. Efter nästan tio minuter vid sidan av planen, där Messis arm lindades hårt, stod det klart att han inte skulle kunna fortsätta.

Nu meddelar Barcelona att Messi har fått en fraktur på strålbenet i högerarmen.

"Han kommer att vara borta i uppskattningsvis tre veckor", skriver klubben.

Det innebär att Messi missar El Clasico mot Real Madrid nästa söndag. Dessutom missar anfallaren dubbla möten med Inter i Champions League.

