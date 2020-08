Barcelona bekräftar - Umtiti har testat positivt för covid-19

Barcelona ställs på fredagskvällen mot Bayern München i Champions League-kvartsfinal i Portugal. Nu meddelar Barcelona, lite mer än två timmar före avspark, att franske mittbacken Samuel Umtiti har testat positivt för coronaviruset.

Barcelona skriver dock att fransmannen mår bra och att han har isolerat sig i sitt hem. Klubben spårar just nu vilka personer som kan komma att ha haft kontakt med spelaren för att de också ska få testa sig för viruset.

Umtiti var samtidigt inte uttagen i Barcelonas trupp mot Bayern München. Han har under den här säsongen fått knapp speltid med 18 matcher i alla turneringar.

Tidigare i veckan kom också besked om att Barcelona-backen Jean-Clair Todibo testat positivt för coronaviruset. Han blev därmed heller inte uttagen i truppen mot Bayern.

Se Barcelonas matchtrupp mot Bayern i tweeten nedan.

Your friendly squad list reminder of who's in Lisbon for the final phase of the @ChampionsLeague. #BarçaBayern pic.twitter.com/lS5C8zwWme