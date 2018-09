Barcelona bekräftar: överklagar backens röda kort

Barcelonas sommarförvärv Clément Lenglet gjorde startdebut för klubben under söndagen i hemmamötet med Girona. Det blev dock endast 33 minuter för fransmannen. Mittbacken slängde nämligen upp en armbåge som träffade Pere Pons i ansiktet. Efter VAR-bedömning fick Lenglet syna det röda kortet från domaren.

Barça är dock inte nöjt med beslutet, och menar att det är fel. Klubben meddelar på sin hemsida att man kommer att överklaga det röda kortet, i hopp om att få Lenglets avstängning upphävd eller kortad.

- Det är den första utvisningen där spelaren som fick smällen ber om ursäkt, sa Barcelonas tränare Ernesto Valverde enligt Marca efter matchen.

Även Pere Pons kände för Lenglet.

- Jag är ledsen för Lenglets skull. Det är en tredjeperson som bestämmer, VAR. Det är inte mitt fel eller Lenglets. Jag vet inte om det var aggresivt eller inte. Vi går både för den och ingen av oss är att skylla, det bestämdes av en tredje part.



Efter fransmannens utvisning tappade Barcelona en 1-0-ledning till underläge 2-1. Gerard Pique räddade sen en poäng till hemmalaget med sitt 2-2-mål.

