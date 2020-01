Barcelona enkelt vidare i cupen mot Leganés - Messis 500:e seger i klubben

I åttondelsfinalen av Copa del Rey lottades Leganés tungt mot storlaget Barcelona. Och även på plan skulle det visa sig just tungt – Leganés var chanslösa på Camp Nou när katalanerna vann med hela 5-0.

Barcelona och Leganés spelar både i högstaligan La Liga men det skulle visa sig tydligt att det skiljer hela 28 poäng mellan lagen under onsdagens Copa del Rey-möte. Barcelona, som placerar sig tvåa i ligaspelet, rivstartade mötet på Camp Nou och ledde med två mål mot noll redan efter 27 minuters spel.

Antoine Griezmann satte ledningsmålet redan i den 4:e minuten och 23 minuter senare var det dags igen. Denna gång i form av Clément Lenglet via huvudet på en hörna.

Målfesten skulle stanna av tillfälligt då lagen gick till pausvila med 2-0 på resultattavlan.

Barcelona fortsatte att mala på även under andra halvlek och i den 59:e minuten var det dags för Lionel Messi att skrivas in i målprotokollet. På en kontring vek Messi, som han så ofta gör, inåt och avlossade ett skott som styrdes in bakom Leganés-målvakten Ivan Cuellar - 3-0 på tavlan.

I den 76:e minuten kom Ivan Cuellar alldeles för långt ut och Arthur Melo kunde enkelt stöta in 4-0 i öppet mål för Barcelona.

Avsluta med stil brukar man säga - och det var precis vad Messi gjorde när 32-åringen punkterade matchen och sin 500:e vinst i klubben. Efter en vacker soloräd vek han enkelt undan målvakten och sköt in slutresultatet 5-0.

Barcelona enkelt till kvartsfinal där lottningen utspelar sig under torsdagen.