Barcelona vinnare i målrikt toppmöte - går upp i serieledning

Barcelona mot Sevilla på Camp Nou, tvåan och ettan inför den nionde omgången. Hemmalaget rivstartade i toppmötet och redan efter två minuter tog man ledningen när Leo Messi spelade fram Philippe Coutinho som läckert placerade in 1-0 i det bortre krysset.

Sevilla var nära en kvittering bara några minuter senare. Guilherme Arana sköt ett rungande skott som tog i stolpen och ut.

Istället skulle Barça utöka i den 13:e minuten. Sevilla tappade boll på mittplan och Luis Suarez slog en snabb passning till Leo Messi. Argentinaren vek in i banan och med ett lågt avslut satte han 2-0.

Några minuter senare föll Messi till marken och anfallarens högerarm vek sig otäckt i samband med landningen. Efter nästan tio minuter vid sidan av planen, där Messis arm lindades hårt, stod det klart att han inte skulle kunna fortsätta.

En kvart in i andra halvlek var Sevilla nära att reducera. Men Marc-André ter Stegen stod för en fantastisk dubbelräddning på André Silvas nick och Franco Vázquez retur och höll Barças nolla intakt.

Några minuter senare kom istället 3-0 när Luis Suarez petade bollen förbi målvakten och fälldes. Uruguayanen fick straff och satte själv säkert bollen i nät.

Sevilla skulle väcka liv i matchen drygt tio minuter från slutet när Pablo Sarabia avlossade ett skott som styrde via en försvarare och ställde ter Stegen.

Det var nära ytterligare en reducering kort därefter, men ter Stegen stod på nytt för en makalös dubbelräddning.

Fler mål skulle dock komma. Ivan Rakitic satte 4-1 mot sin gamla klubb med en fin volley och gästernas Luis Muriel avslutade målskyttet med ett fint avslut till 4-2.

Barcelona gick i och med segern om bland annat Sevilla och upp i serieledning i La Liga.

Lagens startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Arthur, Busquets, Rakitic - Messi, Suarez, Coutinho.

Sevilla: Vaclik - Kjaer, Gómez, Carriço - Navas, Vázquez, Banega, Arana - Sarabia, Silva, Ben Yedder.

