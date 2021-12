Bekräftat: Agüero avslutar spelarkarriären

Anfallaren Sergio Agüero, 33, lämnade Manchester City för Barcelona i somras och hoppades uppnå stora framgångar i Katalonien. Men redan den 30 oktober, i argentinarens femte match för Barça, tvingades han kliva av mot Deportivo Alaves efter smärtor i bröstet.

Agüero fördes senare till sjukhus. Där fick han diagnosen hjärtrytmrubbning, vilket innebär att hjärtat slår för fort, för långsamt eller i oregelbunden takt. Argentinaren har därefter genomfört flera tester. Tidigare i veckan rapporterade spanska medier att Agüero bestämt sig för att avsluta spelarkarriären med anledning av sina hjärtproblem.

På en presskonferens under onsdagen, där flera av lagkamraterna var på plats, bekräftade Agüero själv det hela. Han lägger skorna på hyllan med omedelbar verkan. Argentinaren brast ut i tårar i samband med tillkännagivandet.

- Det är ett väldigt tufft ögonblick. Beslutet jag har tagit är för min hälsas skull, problemen jag haft de senaste sex veckorna. Jag tog beslutet för tio dagar sedan efter att ha gjort allt i min makt för att fortsätta hoppas på att spela vidare. Jag är väldigt stolt över min karriär. Jag drömde alltid om en professionell karriär ända sedan jag rörde en fotboll för första gången när jag var fem år gammal, säger Agüero på presskonferensen.

Han fortsätter:

- Jag vill tacka Atlético Madrid som gav mig chansen när jag var 18 år. Också Manchester City, alla vet vad jag känner för City och hur väl de behandlade mig där.

Agüero berättar vidare att han mår okej efter omständigheterna.

- Självklart var de två första veckorna väldigt tuffa. När de gjorde de första fysiska testerna på mig sa läkarna att det fanns en väldigt stor sannolikhet att jag inte skulle kunna fortsätta spela. Jag håller fortfarande på att processa allting.

Sergio Agüero stannade på ett mål på fem matcher i Barcelona-tröjan. Det kom i El Clasico-förlusten mot Real Madrid i oktober.

Framför allt är forwarden förknippad med sina år i Manchester City och när han så berömt sköt klubben till dess allra första Premier League-titel våren 2012. Agüero stänkte dit 3-2 i den 94:e minuten mot Queens Park Rangers i sista omgången, vilket gav City titeln på bättre målskillnad än stadsrivalen Manchester United.

Sammanlagt var Agüero med och vann fem Premier League-titlar med City, vilka han spelade för mellan 2011 och 2021. Hans 184 mål i Premier League placerar honom på fjärde plats genom tiderna.

Tidigare spelade han för Atlético Madrid från 2006 efter att ha fått sin fotbollsutbildning i argentinska Independiente.

Manchester City har tackat Agüero för hans insatser i ett inlägg på Twitter efter beskedet. 33-åringen kommer att hedras med en staty utanför lagets hemmaarena tillsammans med Vincent Kompany och David Silva nästa år.

King Kun.



Everyone at Manchester City would like to take this opportunity to thank @aguerosergiokun for his incredible contribution to our success over the last decade and wish him well in his retirement 💙 pic.twitter.com/AgMWXZtPZ8