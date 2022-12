Braithwaite: "Det blir en speciell match mot Barcelona"

Efter många om och men lämnade Martin Braithwaite, 31, Barcelona i somras. Dansken bröt sitt kontrakt med storklubben och gick till lokalkonkurrenten Espanyol.

På nyårsafton blir det ett kärt återseende för forwarden. Hans Espanyol och Barcelona drabbar nämligen samman i ett derby.

- För mig är det bara en fotbollsmatch. Givetvis är det en speciell eftersom den är mot min tidigare klubb, men jag känner mig avslappnad och ser fram emot den. Det är en speciell match för båda lagen, ett derby, och det är en möjlighet att avsluta året med ett ”bang”, säger dansken till Football-Espana.

Han fortsätter:

- Det finns ingen känsla av revansch. Det är alltid speciellt när du spelar mot ditt tidigare lag, men jag kommer att spela på samma sätt som jag alltid göra. Jag fokuserar inte på att vara bättre bara för att det är Barcelona vi möter. Jag försöker alltid göra mitt bästa och den här matchen är inget undantag.

Braithwaite har varit i Espanyol sedan den 1 september och han erkänner att klubbarna skiljer sig åt.

- Espanyol är en annorlunda i storlek jämfört med Barcelona. Det är mycket mindre medie-exponering. När du är i Barcelona och river du dig själv i arslet så kommer det att stå om det i tidningarna, säger han skämtsamt.

Braithwaite har den här säsongen svarat för tre mål på nio ligaframträdanden.

Matchen mellan Espanyol och Barcelona på nyårsafton ser du på C More och C More Fotboll. Matchstart 14.00.