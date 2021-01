Efter Messi-avslöjandet - Barcelona rasande

Tidigare idag publicerade tidningen El Mundo information om hur mycket pengar Lionel Messi tjänat i Barcelona - sedan 2017, och kan komma att tjäna fram tills kontraktet går ut i sommar. Siffran uppgick till hissnande 5 622 502 701 svenska kronor.

Nu går klubben ut och fördömer publiceringen.

"Vi kommer ta till rättsliga åtgärder mot tidningen, för all skada som kan orsakats till följd av den här publiceringen", skriver klubben på sin hemsida.

Samtidigt backar de sin lagkapten Lionel Messi.

"FC Barcelona uttrycker sitt stöd för Lionel Messi när det försökts skada hans rykte, och att förstöra hans relation med de han jobbat med för att bli den bästa spelaren genom tiderna."

