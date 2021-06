Experten: "Hade Mourinho för bråttom?"

- Hade Mourinho för bråttom?

Det var frågan som kom till C More-experten Marcelo Fernandez efter att Carlo Ancelotti presenterats som ny huvudtränare för Real Madrid.

- Jag tror att Mourinho hade varit högaktuell för en återkomst i Real Madrid om han inte redan var klar för Roma. För två säsonger sedan när Zidane gjorde en comeback spekulerades det också kring Mourinho, säger Fernandez.

Mourinho basade över Real Madrid från 2010 till 2013 innan han lämnade klubben för att då bli manager i Chelsea en andra gång. Men någon återkomst i Real Madrid blev det inte den här gången då Mourinho numera basar över Roma, där han presterandes som ny huvudtränare i början av maj.

Vad får då Real Madrid in i Carlo Ancelotti? En bra ledare, menar La Liga-experten Fernandez.

- Han kanske inte alltid spelar den mest attraktiva fotbollen, men du får in en ledare som kan hantera stora stjärnor. Det är det bästa som man får in med Ancelotti, säger han.

Hade Mourinho varit ett bättre val än Ancelotti?

- Nej, inte nödvändigtvis. Det är två tränare som jag tror passerat sitt bäst före-datum. Mourinho hade nog krävt lite mer investeringar och Ancelotti är nog lättare att ha att göra med.

Ancelotti har varit tränare för ett antal storklubbar i Europa. Italienaren har bland annat basat över Milan, Paris Saint-Germain och närmast kommer han från en managerroll i Everton. Ancelotti har också varit huvudtränare i Real Madrid tidigare. Detta från 2013 till 2015.

Att han nu återvänder till den spanska giganten ger Fernandez en tudelad känsla.

- På ett sätt är det här ett tecken på att det här är truppen han får, att man inte gör några stora investeringar i spelartruppen. Man får tillbaka ett par spelare på lån (till exempel Dani Ceballos från Arsenal och Martin Ødegaard från Arsenal) och det är kanske spelare som ska komma in och få lite mer speltid under Ancelotti, säger Fernandez och fortsätter:

- Per automatik behöver det inte vara ett dåligt val, även om det såklart går att ifrågasätta Ancelottis senaste säsonger och senaste val av klubbar. Men i grunden är han en förvaltare och en bra tränare. Han kan hantera stora stjärnor, men frågan är om han kan hantera stjärnor i en övergångsfas där de måste slussas ut och nya yngre måste slussas in. Han har lite sådan erfarenhet från sin tid i Milan med Alessandro Nesta, Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini och Andrij Sjevtjenko.

Tror du Ancelotti var Real Madrids förstaval?

- Nej, det tror jag inte. Han var det dolda valet och det fanns andra namn på tapeten. Till exempel Raul, Mauricio Pochettino och Massimiliano Allegri, men till slut valde väl Florentino Perez (Real Madrids president) att gå för Ancelotti. Vi får se om Ancelotti får med sig Raul som assisterande, där också Alvaro Arbeloa nämns som en kandidat i den rollen.

En detalj som Fernandez tror kan tala för en mer lyckad Real Madrid-säsong kontra den gångna, där Real inte vann någon titel, är att Antonio Pintus återvänder som fystränare i klubben.

- Man har varit väldigt skadedrabbad under säsongen som varit och nu får man tillbaka den nygamla Pintus – det tror jag är ett jättebra steg för Real Madrid, säger Fernandez.

Vilken kravbild kommer finnas på Ancelotti och Real Madrid kommande säsong?



- Kravbilden är alltid densamma i Real Madrid – det är att vinna titlar. Det handlar om att vinna något av La Liga, Copa del Rey eller Champions League. Det är den kravbild som Ancelotti går in med, men sedan får vi se.

- Hur mycket kommer truppen renoveras? Det är lite som The Last Dance (dokumentär om Michael Jordans framgångsrika år i Chicago Bulls där basketikonen var med och vann sex NBA-titlar under 1990-talet). Det måste till en form av föryngring och för Real Madrid är det fundamentalt att yngre spelare som Vinicius, Rodrygo och Marco Asensio tar nästa steg.

Är Ancelotti rätt man för att de ska ta nästa steg?

- Jag tror att det är det bästa valet som fanns tillgängligt. För Real Madrids del får man hoppas att Ancelotti vågar ge de yngre chansen, även om det är en konkurrenssituation.

Ancelotti efterträder Zinedine Zidane som basade över Real Madrid den gångna säsongen. Fransmannen valde att kliva åt sidan i förra veckan och i ett uttalande på sin hemsida skrev Real Madrid:

"Det är nu dags att respektera hans beslut och visa vår tacksamhet för hans professionalism, hängivenhet och passion i alla dessa år".