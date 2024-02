Expertens råd till Swedberg: "Då måste han gå på lån"

Williot Swedberg lämnade Hammarby för Celta Vigo efter en allsvensk succévår 2022. Men därefter har det blivit knappt med speltid för Williot Swedberg.

- Det påminner lite grann om mig själv när jag var i Udinese, mina två första år. Jag fick inte spela så mycket, man blir lite småskadad här och där och man kanske längtar hem, säger TV4-experten Henok Goitom och fortsätter:

- Som jag har förstått det har hans pappa varit med i början av resan och det hade inte jag. Du ska tvätta kläder, du ska betala räkningar, det är många saker som man går igenom mognadsmässigt.

Totalt har det blivit 84 ligaminuter i Rafael Benitez lag under säsongen. Detta trots att Swedberg har hoppat in och avgjort sent vid två tillfällen för Celta Vigo som slåss i botten av La Liga.

- Man har inte råd med ett tredje år utan speltid och är det så att han inte får spela så mycket i år måste han gå på lån nästa år. Sen kan det vara att han spelar två år någon annan stans och kommer tillbaka till Celta Vigo och tar en plats om några år. Men just i den här åldern är det viktigt med speltid, summerar Goitom.

Under säsongen 2022/23 blev det totalt 51 minuter fördelat över fyra framträdanden för Swedberg som fortfarande väntar på sin första ligastart i Spanien.

Celta Vigo gästas av Barcelona under lördagen. Matchen går att följa på TV4 Play.