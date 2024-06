Fallahi om Mbappés Real-flytt: "En av tidernas största värvningar"

Vilka är dina spontana tankar nu när den här övergången slutligen blivit officiell?

"Äntligen", är väl det första man känner. Det har varit en långdragen historia där det inte bara handlat om en spelare som vill byta klubb. Frankrikes president har blandat sig i, VM i Qatar kom i vägen och nyhetsbevakningen har känts ständigt pågående i minst tre år nu. Men äntligen är det slut på allt snack och nu är Mbappé klar för Real Madrid, det ska bli oerhört spännande att se honom där och inte i PSG som med all respekt är en mindre klubb i en mindre följd liga än den spanska.

Hur stor är den här värvningen sett i ett historiskt perspektiv?



Det här är en av de största värvningarna någonsin. Kylian Mbappé är en av de tre bästa spelarna i världen oavsett vem du frågar och när du frågar. Han är 25 år gammal vilket gör att det är nu han ska vara som bäst. Han har ett marknadsvärde på säkerligen runt två miljarder minst, om man skulle behöva köpa honom för pengar. Han är en fransk nationalsymbol som vunnit VM och tagit landet till en VM-final där de förlorat, men där han stod för en historiskt bra prestation. Han lämnar som bosman och även om lönekostnaderna såklart inte kommer vara gratis är det nästintill omöjligt att hitta någon gång i fotbollshistorien en så bra spelare har lämnat som bosman. Det finns ingen tvekan om att detta är en av de största värvningarna genom tiderna.

Vad säger det här om Real Madrid just nu?

Det bekräftar att Real Madrid är en slutdestination som alla spelare drömmer om att hamna hos. Det är den mest vinnande klubben i fotbollens historia och den största klubben i världen. Att Mbappé går dit är ytterligare ett tecken på det och det som är mest intressant är att de inte är Real Madrid som behöver Mbappé. Det är Mbappé som behöver Real Madrid. Med Real Madrid kan Mbappé vinna Champions League, han kan vinna ballon d'Or. Florentino Pérez gör det igen. Han hämtar en av världens bästa spelare utan transferkostnad, kommer sälja merch och matchbiljetter, Real Madrids varumärke kommer nå ut till många fler i världen och så kommer han troligtvis göra en stor vinst på Mbappé när fransmannen säljs i framtiden. Det är otroligt vad Pérez håller på med och gjort de senaste tio åren.

Rent sportsligt, hur väl kommer han passa in i Reals taktiska bygge?

Frågan är om Real Madrid kommer spela 4-3-1-2 med Bellingham bakom två anfallare i den skräddarsydda rollen han framgångsrikt axlat under säsongen eller om de kommer byta till 4-3-3 för att spela med Vinicius, Mbappé och Rodrygo samtidigt. Någon kommer eventuellt få mindre speltid. Samtidigt ska man ha med sig att Real Madrid med cuper, supercuper, en utökad Champions League-turnering och ett nytt VM för klubblag kommer spela 60-70 matcher nästa säsong vilket gör att det finns gott om matcher för alla att dela på. Det är många som tror att omklädningsrummet kommer må sämre av Mbappé i klubben, men jag tror inte det kommer vara något problem. I PSG var Mbappé större än klubben. Ingen är större än Real Madrid. Florentino Pérez och Carlo Ancelotti har stenkoll på läget. Nyckeln blir att Mbappé likt Vinicius Junior och Rodrygo kan släppa prestige och jobba kollektivt när det behövs, vi fick se Rodrygo och Vinicius göra det under Champions League-säsongen och det ledde till en femtonde vinst i turneringen.

Var lämnar det här PSG och vad tror du om deras framtid?

PSG tappar en av världens bästa spelare vilket aldrig är bra. Samtidigt tror jag att klubben kan göra det bra i framtiden. De har ett bra lag med många spelare i bra ålder. De har en tränare som vunnit förut. Kan de spetsa till truppen med ett par värvningar, framför allt på mittfältet och i anfallet, så tror jag det är ett lag som kommer slåss om kvart-semi i Europa och de kommer fortsätta vinna ligan. PSG bör utnyttja sitt närområde mer och bli ett lag för de bästa franska spelarna och talangerna, spetsat med världsspelare som inte är franska. Med det som grund kan de bygga ett lag som bryr sig om klubbmärket och samtidigt konkurrerar på toppnivå. Jag tror också Nasser Al-Khelaifi är extremt revanschsugen på Mbappé, Real Madrid och Pérez och därför kommer vilja fortsätta satsa för att inte lämna fotbollen som någon man skrattar åt.