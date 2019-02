Fjärde raka segern för Real - Vinicius målskytt

Barcelona kryssade under lördagen mot Valencia och Atlético Madrid förlorade under söndagen mot Real Betis. Det gav Real Madrid chansen att knappa in på toppkonkurrenterna - och man tog den.

Hemma mot Alavés blev det seger med klara 3-0. Det var Reals fjärde raka ligavinst.

Efter ett fint anfall kunde Real ta ledningen efter en halvtimme. Sergio Reguilon stod för ett perfekt inspel till Karim Benzema som bara kunde sätta foten till och rulla in 1-0 i ett öppet mål.

Tio minuter från slutet punkterade Vinicius Junior matchen när han fick bollen i straffområdet och kyligt placerade in 2-0. Mariano satte sedan slutresultatet 3-0. Efter segern är Real nu två poäng bakom Atlético och åtta bakom Barcelona.

Lagens startelvor:

Real: Courtois - Odriozola, Ramos, Nacho, Reguilon - Casemiro, Modric, Ceballos - Bale, Benzema, Vinicius.

Alavés: Pacheco - Duarte, Maripán, Laguardia, Vigaray - Wakaso, Manu García, Tomás Pina, Jony - Burgui, Calleri.

