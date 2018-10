Fjärde raka utan ligaseger för Barça - för första gången sedan 2016

Barcelona är inne i en formsvacka i ligaspelet. Laget, som inledde med fyra raka trepoängare, tappade på nytt poäng under söndagen och Barça har inte vunnit sedan bortasegern mot Real Sociedad den 15 september. Enligt statistiktjänsten Opta är det första gången laget går segerlöst fyra ligaomgångar i rad sedan april 2016.

Mot Valencia under söndagen fick man en riktig mardrömstart då Ezequiel Garay, från bara ett per meter, kunde stöta in en styrning som kommit efter hörna.

Ledningen höll sig dock bara 20 minuter innan en viss Leo Messi hittade rätt. Messi, som gjorde två mål i segern mot Tottenham i Champions League senast, väggspelade med Luis Suarez innan han hittade nätet invid Netos vänstra stolpe.

Matchen slutade 1-1 och efter åtta spelade omgångar är La Liga jämnare än på bra länge. Leder serien gör Sevilla med sina 16 inspelade poäng. Barcelona har hand om andraplatsen med sina 15, lika många som Atletico som under söndagen hemmabesegrade Real Betis och först på fjärde plats återfinns Real Madrid.