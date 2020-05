Från Solna till Málaga - svenskdoldis drömmer om La Liga: "Haft årskort här i tolv år"

För tre och ett halvt år sedan träffade Fotbollskanalen en 15-årig Daniel Strindholm i Marbella. Tillsammans med familjen flyttade den nuvarande 18-åringen med familjen från Solna till Málaga.

Anledningen till flytten? Pappa Strindholm började jobba i Spanien.

- När vi flyttade hit var jag sex år gammal och då började spela för San Pedro, det lokala laget där vi bodde då. I San Pedro var jag kvar fram tills jag var 14 och därefter bytte jag lag till Costa Unida. Det var när jag var i Costa Unida som Málaga började se mig rejält, säger Strindholm.

- Jag började vara med på provträningar och därefter började jag spela för Málaga. Nu är jag inne på min fjärde säsong här.

Förra året gick han ut gymnasiet – och vid sidan av fotbollen studerar han i dag första året på Málagas universitet. Där pluggar han ekonomi. Men vardagen i Spanien är inte sig lik med anledning av covid-19.

- Just nu är det lite annorlunda. I Spanien får bara lagen i högsta- och andradivisionen träna nu. Vi tränar just nu i grupper om 14. Jag är just nu fjärdemålvakt i A-laget och är med och krigar om en plats, det är väldigt roligt. I min grupp är det jag och Munir (Mohand Mohamedi, förstemålvakt) – det är väldigt roligt att lära sig av honom. Det är ändå en VM-målvakt, han spelade för Marocko under senaste världsmästerskapet.

Strindholm fortsätter:

- Det är väldigt seriöst med restriktionerna här nu. Málaga är fortfarande i fas 1 – medan vi i A-laget fortfarande är i fas 0. Så på morgonen åker jag och tränar, jag kommer hem och käkar lunch och sedan är det virtuella universitetsstudier som gäller.

Innan coronaviruset bröt ut tränade Strindholm under en månads tid med klubbens A-lag, dessförinnan var det fyra, fem pass i veckan som gällde. När det kommer till matcher, då vaktar han målet i U19-laget.

- Ett stort mål jag har är att debutera för Málagas A-lag, det har jag haft sedan jag var liten. Och därefter kanske stå för det svenska U21-landslaget, det hade varit roligt. Men för mig är väldigt lätt och det är att fortsätta ha roligt, träna allt jag kan varje dag och sedan får jag se hur långt jag kommer. Det är ingen idé att stressa upp sig eller något. Det är bara att ha roligt och ge allt, det är bara att kriga på.

Om det alltid har varit Málaga som har gällt för 18-åringen? Det har det.

- Det har varit Málaga ända sedan jag var liten. Alla i min klass hejade på Real Madrid eller Barcelona, för mig har det bara varit Málaga. Jag har haft årskort här i tolv år, sedan jag kom hit.

- Jag var med när laget spelade i Champions League, borta mot både Porto och Dortmund. Det var speciellt, då var jag inte gammal, det var farsan som tog med mig. Jag minns att vi åkte buss till Portugal. 15 timmar tog det.

18-åringens nuvarande kontrakt sträcker sig över nästa säsong – och i nuläget har han inga planer på att lämna klubben, trots att den senaste tiden har varit kaosartad.

Tidigare i år sparkades lagets tränare efter en läckt sexvideo och några veckor efter det cirkulerade uppgifter om att George Clooney ville köpa klubben – för att göra en dygnet runt-show om den.

- Huvudtränaren blev kickad och då tog U23-tränaren över och han har ändå varit väldigt bra. Med honom som tränare har Málaga ändå varit i den högre delen av tabellen. De har ett väldigt bra lag. Tabellmässigt borde de klara sig bra och till och med kanske kriga för att ta sig upp till högstaligan.

- Klubben är kanske inte den mest stabila just nu, men det är en ny vd i klubben som ser stabil ut och som gör allt för klubbens bästa.

Har du märkt av kaoset?

- Nej, inte så jättemycket. Alla har varit väldigt proffsiga och de vill verkligen att det ska märkas så lite som möjligt.

Om klubben trillar ur Segunda División (laget har i nuläget tre poäng till nedflyttning), vill du ändå stanna kvar då eller söka ny klubb?

- Det kommer inte att hända. Men även om de skulle gå ner kommer jag stanna kvar och kämpa på i A-lagstruppen.

Även om Strindholm har spelat i Spanien under större delen av sitt liv så påbörjades faktiskt karriären i AIK.

- Innan jag flyttade hit spelade jag med AIK:s knattar. Det var skoj. Och jag följer allsvenskan rätt mycket nu. Jag har många vänner som spelar där och det är väldigt roligt att se hur det går för alla. Just nu gillar jag AIK rätt mycket, sedan gillar jag ÖSK också, då jag är i Örebro om somrarna.

Om 18-åringen kan tänka sig att återgå till svensk fotboll i framtiden? Det kan han.

- Det skulle vara intressant men just nu har jag kontrakt här och jag är väldigt nöjd här. Allsvenskan är en väldigt fin liga med många bra klubbar, självklart vore det en bra möjlighet.

Om du får drömma dig fem år fram i tiden, var är du då?

- Då ser jag att jag är kvar i Málaga. Drömmen är att vara kvar här och spela i högstaligan med klubben.

Till sist, hur är fotbollslivet som ung svensk i Spanien?

- Det är väldigt roligt. Allt är roligt. Tyvärr har jag inget att jämföra med då jag har varit här sedan jag var liten. För mig är det här det normala.