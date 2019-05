Griezmanns besked: Lämnar Atletico: "Tack för allt"

En av fotbollsvärldens största stjärnor, Antoine Griezmann kommer nästa säsong att byta klubb. Klubben har officiellt gått ut med beskedet – att Griezmann informerat att han inte kommer att vara kvar. I en video publicerad på klubbens twitterkonto säger han adjö.

- Det har varit fem fantastiska år här. Från botten av mitt hjärta: Tack för allt, säger Griezmann.

Griezmann har flitigt kopplats ihop med en flytt till Barcelona och så sent som under måndagen rapporterade spanska medier om hur övergången till rivalen i praktiken var klar. Enligt uppgifter ska Griezmann skrivit på ett så kallat pre-contract med Barcelona och det mesta tyder nu på att det inom kort offentliggörs att Griezmann skrivit på för fem år. Enligt journalisten Fabrizio Romano, som arbetar åt bland annat Sky Sports och The Guardian, får Barcelona betala 125 miljoner euro, över 1,3 miljarder, för att köpa loss 28-åringen.

Så här långt in på säsongen har Antoione Griezmann noterats för 15 mål på 36 matcher i ligaspelet. Han kom till Atletico från Real Sociedad 2014.

Griezmann var med och vann VM-guld med Frankrike i fjol och med Atletico Madrid blev det en titel i Europa League 2017/2018.

.@AntoGriezmann: "Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón". pic.twitter.com/9XorY05u1T — Atlético de Madrid (@Atleti) May 14, 2019