Jude Bellingham: "Seb" Larsson var min hjälte

Annons

Jude Bellingham är kanske världens bästa spelare just nu. Real Madrid-stjärnan värvades för en miljard i somras och har sprutat in mål för "marängerna" från den spanska huvudstadsklubben under säsongsinledningen.

I en intervju med L'Equipe berättar 20-åringen att han som ung inte hade självklara barndomsidoler som Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi. I stället såg Bellingham upp till en trio från hans egna, lokala klubb Birmingham City.

Nämligen Craig Gardner, Lee Bowyer - och förre AIK-mittfältaren Sebastian Larsson.

- Jag beundrade spelarna från Birmingham, framför allt laget som vann ligacupen på Wembley (2011), säger Bellingham till den franska tidningen, enligt Daily Mail.

Annons

- Mina hjältar var "Seb" Larsson, Craig Gardner och Lee Bowyer. Men medan jag kom närmare A-laget själv så var min pappa den viktigaste personen i mitt liv.

Bellingham spelade i Birmingham mellan 2010-2020 innan han såldes till Borussia Dortmund.

Och när det gäller hans idol Sebastian Larsson representerade den mångårige svenske landslagsmannen Birmingham från 2006 till 2011.